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慘淪兒虐地獄！全台30人遭虐死「高雄就有12人」　震驚5數據曝

▲▼去年全台30兒童遭虐死！「高雄就有12人」　震驚5數據曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲去年全台30兒童遭虐死！「高雄就有12人」，震驚5數據曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員郭建盟今（22）日在議會質詢時提出數據指，去年全國兒少遭施虐死亡人數為30人，但高雄就有12人，包辦了4成的數字，另外，交叉比對5大數據都發現，高雄數據長期不佳，質疑社會局政策漏洞很大。對此，高雄市社會局長蔡宛芬坦言有做內部檢討，目前已針對社工訪視及醫療體系介入諮詢2方面補強。

郭建盟今日在議會提出衛福部保護司3/31在網路公布的5項數據，包含「兒童及少年保護案件受虐者人數」、「兒童及少年性剝削受理通報人數」、「老人保護案件通報被害人數」、「兒童及少年遭父母及照顧者等家庭成員施虐死亡人數」、「社安網通報佔兒少保護通報比率」等進行交叉比對。

▲▼去年全台30兒童遭虐死！「高雄就有12人」　震驚5數據曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼郭建盟提出5大數據，質疑市府社會局的政策有漏洞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼去年全台30兒童遭虐死！「高雄就有12人」　震驚5數據曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，高雄未滿18歲的兒少受虐數據，2019-2023年的5年平均數字為，每萬人就有38.57名孩子受虐，排名六都第一；2017-2023年台灣兒少性剝削通報人數，7年平均高雄在六都排第二，每萬人有6.26人受虐，也比全國平均高。

另外，去年全國兒少遭施虐死亡人數為30人，但光高雄就有12人，包辦了4成的數字，他說看到數據時相當震驚，並質疑為什麼高雄的社會安全網攔不住呢？進一步再追12人的死因，遭嚴重虐待致死的有6人，遭嚴重疏忽死亡的2人，被帶去自殺有4人。

▲▼去年全台30兒童遭虐死！「高雄就有12人」　震驚5數據曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼郭建盟提出5大數據，質疑市府社會局的政策有漏洞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼去年全台30兒童遭虐死！「高雄就有12人」　震驚5數據曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

郭建盟表示，2024年高雄受虐死亡的數字突然變高，但如果社會安全網真的像社會局過去所說，受虐通報標準及認定比中央還寬鬆，所以通報案件數字高，但為什麼洪水來的時候，這12人會攔不住？

對此，社會局長謝宛芬重申，這幾年高雄對於兒虐開案指標比中央還寬鬆，針對包含父母是藥癮者、高風險脆弱家庭等，都會先開案；再來是兒虐開案部分，除了身體有傷害、精神虐待等，包含不當對待也會放進來，就是希望可以及早介入幫助。

蔡宛芬提到，以每萬人來看，過去5年兒少受虐人數已從37.57人降到31.52人，這代表市府在兒虐上做的努力，希望更早介入，讓兒童可以受到快速保護。

不過，蔡宛芬也坦言，去年因為有幾件重大事件，內部有做檢討，針對脆弱家庭部分有做幾個調整，第一，考量第一線社工人員年紀較輕、經驗不足，目前在家訪部分有發展評估指標，如果指標有達到高風險，就會要求社工每個月一定要去看小朋友。

第二，很多社工就算家訪看到小朋友有異狀，社工因醫療背景不足，多會聽信父母的說詞，因此，去年社會局跟長庚醫院合作，只要社工有疑慮，就可以跟醫院諮詢甚至視訊，或是請醫生到案家協助判斷。

蔡宛芬說，透過高風險家訪評估及醫療體系的介入諮詢，希望協助讓第一線社工能更有敏銳度，目前在社工培訓及後面支持部分都有再加強。

郭建盟最後要求，社會局有必要再去了解相關數據，如果高雄數據如果長期不佳，這代表我們政策漏洞很大，更要痛定思痛去思考怎麼把網編的更密、更牢，攔住這些孩子，只有透過政策讓高風險家庭設的更綿密，讓社工走的進去，去保護老人小孩的安全。

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