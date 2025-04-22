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快訊／女房東現身還原砸店始末！轟飯糰夫婦：我還不夠仁慈嗎？

▲樋口飯糰店女房東受訪。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲樋口飯糰女房東下午在住家現身受訪。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約風波，引發社會輿論，但針對事件來龍去脈，雙方各執一詞。邵姓女房東否認翻倍漲租一事，反轟飯糰店夫妻不知感恩，將自己形塑成惡房東，今日下午3時在住家受訪，對外還原「砸店始末」。

房東邵小姐說，當天4/18是因為她接到市政府單位告訴她，飯糰店不能在騎樓營業，她接受勸導，配合市府要求她提供事前照片跟改善後照片，於是就到飯糰店拍了2張照片。那時候飯糰店老闆娘張小姐跟員工及先生就坐在騎樓，沒想到拍完照後，張小姐就匆忙站起來追她，直呼「我有肖像權！我有肖像權！」

邵小姐說，他們夫妻倆當時幾乎緊貼她的身體，一直喊著「我們有肖像權怎麼可以拍照？」，壓迫感也讓人不舒服。她說，那時候她的腳不小心碰到飯糰店的保麗龍板，張小姐就言語挑釁「妳砸啊！妳砸啊！有本事就砸了」，她被激怒之下才用腳踢了桌椅，之後報警處理。

▲樋口飯糰店女房東受訪。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲樋口飯糰老闆娘回應。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲樋口飯糰老闆向來買飯糰的民眾致謝。（圖／記者吳世龍攝）

邵小姐稱，在等待員警到場前，過程中似乎有聽到有人不斷口頭挑釁說「她瘋了」，她是有情緒的，在被激怒之下，才抱起自己心愛的花盆砸了。她也重申，被砸的花盆是她的，且飯糰店裡面軟硬體設施也都是她的，不是飯糰店夫妻的。

她憤恨不平說，從頭到尾都沒談到租金問題， 但張小姐卻逢人就說她要漲房租，邵小姐並出示文件表示，1樓租金1萬9千8，5樓2個房間也租給他們，2個房間加店面共3萬5千元，「電費也沒有多收，我還不夠仁慈嗎？」

▲樋口飯糰店女房東受訪。（圖／記者吳世龍攝，下同）

針對調漲房租問題，邵小姐表示，當時承租時，房仲一直幫夫妻倆說好話，說他們飯糰店營運不好，連房租都繳不起，說他們國外來台創業很辛苦，能不能便宜租給他們，她才一時心軟，便宜租給他們。

邵小姐說，當時公證的時候，張小姐跟先生也有口頭承諾，「如果有賺錢的話，我同意讓你調整房租」，之後來到我這邊，飯糰店生意越來越好，日進斗金，一天聽說賣出1千多顆，於是她才詢問老闆娘「有賺錢的話，是不是跟我談一下漲租的問題」，但是很輕鬆的詢問，過程就提了一次，但他們回應說要找台北的記帳師來談。

最後，她自己詢問公證師後，確實在公證範圍裡面，是不能隨意調整內容，於是事情就到此為止，她也有回覆夫妻倆「會遵守契約精神租到期滿為止」，重申「我還不夠仁慈嗎？」

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