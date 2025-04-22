川普經濟支持率慘跌！關稅通膨惹怒選民「剩43%」　創任內新低

▲美國總統川普在經濟議題的支持率跌到只剩43%，創下就任以來新低。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普連任後施政面臨挑戰！根據美媒一份最新全國民調顯示，他在經濟議題上的支持率下滑至43%，創下總統任內新低。受訪者對其關稅、通貨膨脹與政府支出政策普遍不滿，對經濟與股市前景也轉為悲觀，就連部分核心支持群也出現鬆動跡象。

根據美媒《CNBC》，這份民調於本月9日至13日進行，向美國境內1000名成年人進行調查，誤差範圍為±3.1%。數據顯示，川普總體施政支持率為44%，不支持率為51%，儘管和2020年卸任前相比略有提升，但是在經濟方面，支持率僅達43%，不支持率卻高達55%，為他任內首次在《CNBC》民調中在經濟表現方面出現淨負評。

民調顯示，川普在共和黨基本盤中仍維持支持，但民主黨選民的經濟淨負評高達90個百分點，比第一任期平均值更負面，獨立選民的負面評價也提升了23個百分點。即便是於2024年助川普連任成功的藍領選民，其不滿比率亦上升14個百分點。

在各項政策中，川普處理通膨的表現最不被看好，支持與反對比例為37%對60%。此外，對全面加徵關稅的政策，49%民眾反對、僅35%支持。大多數人認為關稅政策對美國勞工、物價與整體經濟不利。儘管59%的共和黨選民支持加稅政策，該數字仍低於川普在黨內的總體支持率。

調查也指出，美國民眾對加拿大、墨西哥、歐盟與日本等貿易夥伴態度趨於正面，與川普強硬的貿易立場背道而馳。相較之下，44%的受訪者仍將中國視為經濟威脅，比例高於認為其是機會的35%。

民主黨籍的調查機構Hart Associates合夥人坎貝爾（Jay Campbell）表示，「川普是因為要改善經濟而再次當選，但到目前為止，人們對他的表現並不滿意。」

在其他議題上，川普對政府支出與外交政策的處理也遭遇批評，反對率分別為51%與53%。對於經濟未來的展望，有49%民眾預期未來一年會惡化，是自2023年以來最高，有12%甚至認為經濟衰退已經開始。

不過，川普在移民議題仍保持領先。民調顯示，53%支持他處理南部邊境問題，52%支持遣返非法移民，並獲得部分獨立選民及22%民主黨選民的肯定，是他在黨外少數具吸引力的政策。

儘管施政評價不佳，民主黨尚未從中受益。在國會控制權意向上，48%支持由民主黨掌控，46%支持共和黨，與2022年3月結果幾乎持平，顯示兩黨選情依然膠著。