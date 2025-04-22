　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普經濟支持率慘跌！關稅通膨惹怒選民「剩43%」　創任內新低

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普在經濟議題的支持率跌到只剩43%，創下就任以來新低。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普連任後施政面臨挑戰！根據美媒一份最新全國民調顯示，他在經濟議題上的支持率下滑至43%，創下總統任內新低。受訪者對其關稅、通貨膨脹與政府支出政策普遍不滿，對經濟與股市前景也轉為悲觀，就連部分核心支持群也出現鬆動跡象。

根據美媒《CNBC》，這份民調於本月9日至13日進行，向美國境內1000名成年人進行調查，誤差範圍為±3.1%。數據顯示，川普總體施政支持率為44%，不支持率為51%，儘管和2020年卸任前相比略有提升，但是在經濟方面，支持率僅達43%，不支持率卻高達55%，為他任內首次在《CNBC》民調中在經濟表現方面出現淨負評。

民調顯示，川普在共和黨基本盤中仍維持支持，但民主黨選民的經濟淨負評高達90個百分點，比第一任期平均值更負面，獨立選民的負面評價也提升了23個百分點。即便是於2024年助川普連任成功的藍領選民，其不滿比率亦上升14個百分點。

在各項政策中，川普處理通膨的表現最不被看好，支持與反對比例為37%對60%。此外，對全面加徵關稅的政策，49%民眾反對、僅35%支持。大多數人認為關稅政策對美國勞工、物價與整體經濟不利。儘管59%的共和黨選民支持加稅政策，該數字仍低於川普在黨內的總體支持率。

調查也指出，美國民眾對加拿大、墨西哥、歐盟與日本等貿易夥伴態度趨於正面，與川普強硬的貿易立場背道而馳。相較之下，44%的受訪者仍將中國視為經濟威脅，比例高於認為其是機會的35%。

民主黨籍的調查機構Hart Associates合夥人坎貝爾（Jay Campbell）表示，「川普是因為要改善經濟而再次當選，但到目前為止，人們對他的表現並不滿意。」

在其他議題上，川普對政府支出與外交政策的處理也遭遇批評，反對率分別為51%與53%。對於經濟未來的展望，有49%民眾預期未來一年會惡化，是自2023年以來最高，有12%甚至認為經濟衰退已經開始。

不過，川普在移民議題仍保持領先。民調顯示，53%支持他處理南部邊境問題，52%支持遣返非法移民，並獲得部分獨立選民及22%民主黨選民的肯定，是他在黨外少數具吸引力的政策。

儘管施政評價不佳，民主黨尚未從中受益。在國會控制權意向上，48%支持由民主黨掌控，46%支持共和黨，與2022年3月結果幾乎持平，顯示兩黨選情依然膠著。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女房東落淚轟「不知感恩」！　飯糰老闆娘「她講她的」：交給法院
黃國昌：倒閣救不了台灣　應思考如何抑制賴清德專制獨裁
氣溫30℃大排長龍！飯糰已賣光　老闆娘舉牌感謝
快訊／飯糰女房東哭了！　落淚道歉
女房東不只砸飯糰店！　4惡行曝
黃國昌點頭了！出席26號國民黨凱道集結　「這是人民的主場」
公教加薪3％確定5月發　卓榮泰偷酸翁曉玲：對法律一知半解
快訊／黃子佼慘了！再查出藏12少女「586部性影像」
白委指總預算如買牛排「先給7成吃飽再請款」　卓揆傻眼：你這樣
辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教宗方濟各「工作到最後一刻」　臨終前一天行程曝光

川普經濟支持率慘跌！關稅通膨惹怒選民「剩43%」　創任內新低

陸男「砍殺10歲日童」確認伏法！　日方證實：已執行死刑

達美航空客機滑行突起火！引擎冒煙狂燒　乘客緊急滑梯逃生

弒父未遂！日47歲男鐵鎚猛砸　81歲老父「頭部凹陷」撐著自行報警

川普支持率僅42%！　民調創重返白宮以來新低

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院：有擴大接觸動力

生前唯一不對盤！　川普悼念教宗方濟各：他是個好人

教宗方濟各親筆遺願！安葬羅馬聖母大殿　墓碑僅刻拉丁文名

川普凍結710億經費！　哈佛大學提告反擊：干涉學術自由

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

教宗方濟各「工作到最後一刻」　臨終前一天行程曝光

川普經濟支持率慘跌！關稅通膨惹怒選民「剩43%」　創任內新低

陸男「砍殺10歲日童」確認伏法！　日方證實：已執行死刑

達美航空客機滑行突起火！引擎冒煙狂燒　乘客緊急滑梯逃生

弒父未遂！日47歲男鐵鎚猛砸　81歲老父「頭部凹陷」撐著自行報警

川普支持率僅42%！　民調創重返白宮以來新低

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院：有擴大接觸動力

生前唯一不對盤！　川普悼念教宗方濟各：他是個好人

教宗方濟各親筆遺願！安葬羅馬聖母大殿　墓碑僅刻拉丁文名

川普凍結710億經費！　哈佛大學提告反擊：干涉學術自由

屏東縣議長周典論幫郭台銘買連署書　二審改判3年2月理由曝

詐助理費148萬養師父！台中議員冉齡軒改判4年　夫上訴判更重

樋口飯糰直球對決房東！律師曝「漏告1條」建議補告

從南抄到北一路翻車　揭藍營幽靈連署出包關鍵

苦等6174天！活塞季後賽終於贏了　康寧漢轟33分退尼克扳平戰局

抄都抄錯！連署書2大bug超誇張　偽造文書鐵證怎揪出

甩鍋青年軍當墊背　國民黨幽靈連署內幕曝光

微風精品特賣4／24開跑　下殺1折起Moncler不到千元入手

日研發「社畜睡眠神器」！AI監測血流加速深層睡眠⋯起來秒開工

薛楷莉又有事！誆「找幫派協助」擺平糾紛　詐前男友420萬

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

國際熱門新聞

川普又命令聯準會：立刻降息

方濟各離世！　聖母像竟「哭了」

中國早就開始貿易戰！　被抓包「美大豆進口」4成降到0

川普再轟Fed主席　美股狂瀉近千點

川普下令　全美降半旗

排除烏克蘭入北約　俄：令人滿意

美現役最老太空人　生日返回地球

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」

中國拒收波音737 MAX　馬航秒搶：賣給我

川普凍結710億經費　哈佛大學提告反擊

川普再嗆Fed鮑爾　黃金飆破3400美元創新天價

教宗凌晨2時入殮　封聖典禮延後

梵蒂岡：教宗死因是腦中風昏迷心臟衰竭

東京灣暗藏海底山！首都圈恐7.0大地震

更多熱門

相關新聞

美中脫鉤難解　全球經濟安全正被夾殺在兩強之間

美中脫鉤難解　全球經濟安全正被夾殺在兩強之間

中美關係再次陷入深層對抗。根據《紐約時報》、《NPR》及《華爾街日報》等多家媒體報導，在川普政府祭出高達145%基本關稅後，中國迅速展開報復，雙方不到三個月內幾乎進入經濟禁運狀態。北京不僅透過關稅回應，更釋出可能採取非經濟手段，包含對網路攻擊的潛在利用，並透過外交姿態與政策動作展開反制。

美客機滑行突起火　乘客緊急滑梯逃生

美客機滑行突起火　乘客緊急滑梯逃生

川普關稅攪局數據出爐！　全球經濟「金絲雀」韓國貿易拉警報

川普關稅攪局數據出爐！　全球經濟「金絲雀」韓國貿易拉警報

川普支持率僅42%　創重返白宮以來新低

川普支持率僅42%　創重返白宮以來新低

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院回應了

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院回應了

關鍵字：

北美要聞川普對等關稅美國經濟支持率

讀者迴響

熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

米可白爆情變小3歲孫綻！　同居吵房租水電鬧分手

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

看過最好看的國片？　一票人點名它：窒息感太真實

川普又命令聯準會：立刻降息

《同學來了》Hebe遭疑假奶主動驗胸

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面