國旗徽章位子比「KP」高　黃國昌：將國家利益放第一的具體表現

記者袁茵／台北報導

國民黨、民眾黨今（22日）上午舉辦在野領袖峰會，由於藍白在2024選舉時破局，如今由國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌見面，外界關注是否象徵「藍白和解」？只見黃國昌佩戴中華民國國旗、「KP」徽章，黃表示，大家仔細看可發現，「我們永遠把中華民國國旗位子別得比『KP』位子還高」，也象徵將國家利益擺在第一位。

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

「把民主還給台灣」在野領袖峰會於22日上午9時30分登場，會議主軸聚焦於「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」。但活動開始前，2024選舉屢批白「主戰派」的國民黨智庫副執行長凌濤欲搭電梯，巧遇正在電梯內的「主戰派」立院民眾黨團主任陳智菡，媒體詢問會不會有PTSD（創傷後壓力症候群）？凌濤笑說「不會啊！我們非常自在」。





▲國民黨智庫副執行長凌濤、民眾黨立院黨團主任陳智菡一同搭電梯。（圖／記者袁茵翻攝）

而黃國昌今身穿黑藍色直條紋西裝、繫淺藍色領帶，並依照慣例別上中華民國國旗、象徵前黨主席柯文哲的「KP」徽章；朱立倫則穿深藍色西裝、繫亮藍色領帶，佩戴中華民國國旗，兩人開場先握手，並由朱立倫先上前與黃相擁。

有媒體提問，今天民眾黨所有人都戴「KP」徽章有無特別含義，以及外界將此次「朱黃會」對比2024君悅會談，且場地辦在共享辦公室，是否象徵藍白和解、在野合作？黃國昌回應，自己要先引用柯文哲講過的一句話，「我們有不同的過去，但是我們現在面對共同的挑戰，對於民眾黨而言，在柯文哲創立民眾黨後，永遠懷抱在心裡的是將國家利益放在第一位，政黨利益、個人利益在此時此刻都應該先放在旁邊」。

黃國昌表示，「我們從不否認跟國民黨朋友有『不同的DNA』，在一些問題上，我們的確也存在不同看法，之所以會是兩個獨立的政黨，理由就在這裡。」但即便如此，不應該消弭任何可以共同努力的價值，存異之外，還有另外更重要的兩字是「求同」。

黃國昌提及，今天自己跟朱立倫坐在這裡，是因為要回應人民更大的期待、更大的擘畫，共同為國家社會承擔執政黨不願意承擔的責任，「今天我們所別的徽章，有中華民國國旗，有柯文哲的『KP』符號，但各位如果仔細看會發現，我們永遠把中華民國國旗位子別得比『KP』位子還高，這就是把國家利益放在第一位的具體表現」。

黃國昌指出，現在處於完全沒有辦法跟柯文哲溝通聯繫的狀態，民眾黨聽庭時可以看著柯文哲進行法庭答辯，但除此之外，沒辦法進行任何溝通，「儘管如此，我們深信在土城看守所的柯文哲，此時此刻心繫的絕對不是只有個人，一定心繫著國家與人民，而在外面還能行動的我們，包括我個人、民眾黨全體黨公職，就應該為人民起身行動」。

▼黃國昌胸前別了國旗徽章，並把它別的比KP徽章更高，代表民眾黨把國家利益放在第一位。（圖／記者林敬旻攝）