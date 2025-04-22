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白委嗆「怎能說對岸是敵對勢力？」　　邱垂正罕見動怒：這是事實！

▲▼立委劉書彬 民眾黨不分區立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委劉書彬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（22日）赴立法院施政報告並備質詢，白委劉書彬質詢時批評，卓揆沒有經過行政院會、立法院，「怎麼可以說對岸是境外是敵對勢力？」劉質疑，把對岸當作境外敵對勢力，中共國家反分裂法，就會導致用非和平方式。陸委會主委邱垂正罕見動怒表示，全世界都知道中共對台嚴重威脅，這是客觀事實，這樣的威脅難道委員沒有感受到？卓揆也回應，是中華人民共和國從中華民國脫離出去，我們沒有要從中華民國脫離出去，我們就是主權獨立國家。

劉書彬質詢時詢問，憲法增修條文中，我國是在國家統一前狀況，自由地區跟大陸地區是由兩岸人民關係條例律定，分為台灣地區跟大陸地區，兩岸現在是一國兩區還是兩國？卓榮泰回應，依據憲法是兩個地區，但對外、對國際稱為地區非常不宜，我們是中華民國。

劉書彬指出，這個說法沒錯，只是有一個鄰國用非常特殊的方式對待我們，確定中華民國與中華人民共和國互不隸屬嗎？對岸聽起來就像兩國論，是不是準備邁向法理台獨？這樣要做修憲或聲請違憲審查。卓揆回應，互不隸屬是事實，對內法律用語可以用地區談論，但對外絕對不能說地區，我們是主權獨立國家，叫做中華民國，要叫中華民國台灣也可以，非常響亮。

劉書彬表示，賴清德總統把對岸定位為境外敵對勢力，也因應兩岸關係提出賴17條，卓榮泰隔天呼應這樣的說法，這都是事實，但國安會議跟行政院會有差異，國安會議是總統諮詢機構，卓榮泰作為行政最高機關，決策單位是行政院會，卓榮泰呼應賴清德說法，有經過行政院會討論嗎？卓榮泰否認。

劉書彬批評，你沒有經過行政院會討論，作為最高行政機關，怎麼可以說對岸是境外是敵對勢力？必須經過行政院會決議，憲法就是如此，才會引起後續問題。對此，卓揆質疑，總統元旦公告、雙十國慶講話也要經過行政院會嗎？這我們也都有呼應，這不是跟哪個國家締約。

劉書彬強調，把中共認定敵對勢力，反滲透法只有規定形式跟行政處罰，並沒有規範總統認定敵對勢力的決策程序，這是重大政策改變，必須要到立法院報告，賴清德總統本身宣告，缺乏合法正當性。你忽略了行政院會議作為最高行政決策功能，甚至沒有在立法院重要決策，重要決策要讓立法院參與，不確定可以看釋字520。

對於兩岸關係，劉書彬續指，賴清德只有40%民意，沒有經過立法院，卻要帶著民進黨意決定2300萬民眾的命運，把對岸當作境外敵對勢力，中共國家反分裂法，律定台灣從中國分裂出去時，導致和平統一可能性消失時，就會導致用非和平方式。

陸委會主委邱垂正表示，不應該用中國的反分裂國家法來框兩岸互動，總統也是依據立法院通過的反滲透法定義，對台極限施壓、步步進逼，哪一項不符合？劉書彬則反駁，反滲透法是蔡英文時期定的，那時候一黨獨大，應該要透過法律程序落實。

邱垂正也罕見高分貝表示，法律都是延續性的，怎麼可能因為什麼黨就改變？且全世界都知道中共對台嚴重威脅，這是客觀事實、舉世公認，這樣的威脅難道委員沒有感受到？

劉書彬回應，確實有威脅，但原因是什麼？只看到果沒看到因，無法解決問題，從軍機繞台到演習，把對岸視為敵對勢力是要走向緊張跟敵意，夠強並不需要視為敵對勢力，美國有把中國視為敵方勢力嗎？

卓榮泰強調，和平有兩種，一種是夠強、一種是投降。絕對要提升國防力量，強到讓境外敵對勢力不敢侵略。如果委員還執迷於兩岸一家親，絕對不是民意的主流，我們沒有要從任何國家脫離出來，是中華人民共和國從中華民國脫離出去，我們沒有要從中華民國脫離出去，我們就是主權獨立國家。

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