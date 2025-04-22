藍白高峰會共識「不提倒閣」　綠營16字評論：如君悅五漢廢言翻版

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會共商國是，會中達成不提倒閣等共識。對此，民進黨團今表示，評論只有：了無新意、毫無亮點、貌合神離、各說各話，如上次君悅飯店五漢廢言翻版，內容空洞，只有喬出黃國昌參與426遊行，挺死亡連署、偽造文書。

對於在野高峰會，民進黨團幹事長吳思瑤表示，評論只有：了無新意、毫無亮點、貌合神離、各說各話，兩黨有不同的政治算計，必須各取所需，卻又要維持表面合作，國民黨上上下下怕罷免、要救罷免，民眾黨8席都是不分區，採取保權力的政黨主張。黃國昌給朱立倫一點面子，說會參與426遊行，但倒閣議題上，民眾黨清楚打臉蔣萬安、潑了朱立倫一身冷水，黃國昌說倒閣救不了台灣，他沒說的是，民眾黨要保住8席立委、政黨補助金，倒閣議題上兩黨各說各話。

吳思瑤指出，大罷免議題上，兩黨要極大化藍白合，黃國昌允諾不會坐視不管，要出手相救被罷危機中的藍委，大罷免風潮是社會民主運動，為了兩黨政治勢力極大化，再次讓國人看到，藍白合站在民意對立面、違逆社會共同聲音。

吳思瑤表示，高峰會掛羊頭賣狗肉，對於因應川普戰，所提的都是老調重彈，並未提實質政策建議，朱立倫要擴大紓困特別預算，今天作一些改口，他已經不敢再講開放陸資、回到一中市場，變成開放國際市場，黃國昌則提到國際談判要有國會參與，不曉得黃國昌是不是想當談判代表，不想缺席重要舞台，但卓揆4月11日進行美國關稅因應專案報告時，民眾黨8席立委通通缺席。

對於黃國昌批評，說沒有提出產業衝擊影響評估。吳思瑤質疑，不曉得他說的是什麼，但賴清德總統跟卓揆傾聽產業之旅排滿，多次跟商會會談、跟業者會商、聆聽產業界意見，做事要用行動並提出解方，一直到今天在野峰會，藍白兩黨依舊老調重彈、唱衰台灣。

吳思瑤指出，在野黨今天會談主題，再次示範藍白合鬥臭司法，從去年民眾黨挺貪腐、到現在國民黨涉入偽造連署，一再衝北檢、衝北院，用政治壓迫司法辦案，無視所有證據，證據就在蔣萬安的台北市選委會，李泰興清楚提出多項證據，蔣萬安要推翻台北市選委會提報的所有資料？過去藍白挺貪腐、現在挺偽造連署。

吳思瑤表示，黃國昌說他要推動司法改革，由一個帶頭挺貪腐、一個帶頭挺偽造連署的政黨來帶領，極大諷刺，要改革司法，先從尊重司法獨立公正說起。綠委林月琴表示，這是上次君悅飯店五漢廢言翻版，內容空洞，只有喬出黃國昌參與426遊行，挺死亡連署、偽造文書。