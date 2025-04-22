因應關稅！黃國昌提「民間版衝擊影響評估」　管中閔答應擔任召集人

▲管中閔。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會，針對美國高關稅政策，黃國昌拋出藍白攜手創造平台，廣納各界提出「民間版衝擊影響評估」。會後，黃國昌也發文提到，謝謝管中閔校長，當他邀請擔任召集人，管中閔一口答應扛起了這個重責大任，謝謝管校長、也謝謝朱主席善意回應，民眾黨將用真正的民主、更大的民主，引領台灣勇敢向前。

黃國昌表示，今天他與國民黨朱立倫主席展開跨黨派的直接對話，是人民的聲音、是超越黨派的價值、是更大的民主促成了兩個在野黨的直接對話。

黃國昌表示，當國家面臨空前危難、當經濟海嘯迎面而來、當他們曾經引以為傲的司法改革、民主進程走向倒退，他們都非常清楚的知道，在野黨所肩負的責任，必須代替人民發聲。

黃國昌認為，面對美國川普關稅所帶來的挑戰，百工百業陷入恐慌，民進黨政府卻連衝擊影響評估都提不出來，行政首長也只能想到大撒幣，不少企業與人民只能自己尋找出路。

黃國昌指出，因此，今天會中他具體建議，由民眾黨與國民黨合作搭建平台，邀請地方政府、學者專家與產業勞工代表一同參與，共同研析提出「民間版的衝擊影響評估報告」，讓人民充分理解我們所面臨的衝擊、讓地方首長針對產業提出更具體的轉型方案，他們一起捲起袖子，為產業與勞工找出路，協助國家度過難關。

黃國昌說，當外面在亂，台灣不能自己亂；當外面在鬥，台灣更不能內耗，把生活在這片土地的人視為敵人，這只會讓親痛仇快，只會加速失去競爭力。

黃國昌強調，在此，他要特別感謝管中閔校長，當他拋出這樣的想法，並邀請管校長擔任召集人，以國內外環境與總體經濟的角度，集結學者專家專業意見，協助推動「民間版衝擊影響評估」，管校長一口答應扛起了這個重責大任。

最後，黃國昌總結，謝謝管校長、也謝謝朱主席的善意回應，台灣不會因為某些人與某些政黨的固步自封而停下腳步，世界更不會為了台灣停下來，那些冷嘲熱諷入不了他們的耳、那些粗野的謾罵也無法使他們動搖，此刻的台灣民眾黨，將用所有的力氣，集結來自最基層、最良善的人民力量，用真正的民主、更大的民主，引領台灣勇敢向前！

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