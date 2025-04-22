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要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣說」，今（22日）藍白在野峰會時，民眾黨主席黃國昌強調「倒閣救不了台灣」，國民黨主席朱立倫也回應，「在野黨能做什麼，不是單純倒閣能解決，最終目標是倒賴」。對此，前中廣董事長趙少康抱持不同意見，他喊話，倒閣吧！怕什麼？超過30位藍委面臨被罷危機，朱立倫不該再猶豫，立即下令推動倒閣、反對就開除黨籍，不必管民眾黨態度，只要國民黨團結一致，就看民進黨敢不敢跟進？賴清德敢不敢重選？

趙少康表示，朱立倫與黃國昌今天會面，看起來，藍白兩黨主席都不支持倒閣。但是，面對現在的大罷免亂象，國民黨已經人仰馬翻，今天的會談後，也看不出在野有任何反制方案，為了化被動為主動，開闢新的戰場，請朱立倫下令倒閣吧！

趙少康批評，現在的國民黨立委才上任，就被民進黨發動罷免，只為了奪權，達到完全執政目的，這是羞辱所有投票給他們的選民。民進黨想用25%的少數罷免票，否決50%的多數選票，因為這場大罷免，國家至少要空轉一整年，執政黨無視國際大環境的劇烈挑戰，執意要把精力用在政治鬥爭。

趙少康提到，李家同校長最近傳了一段訊息給他，相信是大多數台灣民眾的心聲「面對國難當頭，政客還在鬥爭，人民早就痛苦無奈，而大多數人還是在自己的工作崗位上兢兢業業，這才是台灣可以持續進步的基礎」。

趙少康認為，當國家與在野黨都面臨生死存亡，可能被團滅時，倒閣重選立委，就是對賴清德的不信任投票，讓民意可以再度發聲。當超過30位國民黨立委面臨被罷免危機，已經是重新選舉了，朱立倫不該再猶豫，應該立即下令推動倒閣，為個人利益盤算的反對者就開除黨籍，以彰顯自己堅定的決心。

趙少康認為，國民黨不必管民眾黨的態度，民眾黨沒有區域立委可被罷免，只要國民黨團結一致，提案倒閣，接下來就看民進黨敢不敢跟進？賴清德敢不敢解散國會重新選舉？

最後，趙少康強調，柯建銘及民進黨立委不斷喊話要在野倒閣，到底玩真的還是假的？潮水退了就知道誰沒穿褲子。國民黨只有透過倒閣才能化被動為主動，盡速終止政局亂象，政治人物不應該只算計個人利益，必須迅速回應民意期待，才能浴火重生。

▼趙少康喊話朱立倫立即提出倒閣。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲▼趙少康喊話朱立倫立即提出倒閣。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

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