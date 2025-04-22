林佳龍控預算刪凍「護照短缺」　王鴻薇打臉：外交部僅採購180萬本

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

外交部長林佳龍21日指出，因為在野刪凍預算，「護照核發業務」內部評估10月就無法印製，12月可能一本不剩。對此，國民黨立委王鴻薇今（22日）表示，外交部去年採購180萬本晶片護照，成本僅7億3350萬，今年度三讀預算數為11億5357萬9千元，哪來的刪除預算？外交部就只有185萬本，卻說短缺20萬本、只能用到10月底，該給的預算都有給，這不就是預估錯誤？民進黨不斷製造對立，只為政治利益，犧牲整個國家社會，惡劣行徑令人髮指。

王鴻薇表示，昨天外交部長林佳龍，針對外交部爆發共諜案前往立法院備詢，突然指因藍白統刪業務費，恐短缺20萬本，今年10月國人換發護照業務恐中斷，再一次想利用「藍白刪預算」想要轉移自己面對的外交難題。

王鴻薇表示，沒想到新聞出來，這樣荒謬的論點卻遭到國人撻伐，因為國人申請護照必須繳交規費每本新台幣1300元，護照是國人付錢，外交部負責核發，且按過去標準預算是超過的，很多民眾都在問，這規費難道都是收假的嗎？

王鴻薇指出，另一個顯而易見的事實，外交部去（113）年公開採購180萬本晶片護照，成本僅7億3350萬元，外交部領事事務局今年度三讀後預算數為11億5357萬9千元，白紙黑字的打臉，哪來的刪除預算？

王鴻薇再指，而這樣的數字，也揭露林佳龍非外交體系出身不專業的隱憂，因為本年護照採購，從預算書上看來，外交部就是只有185萬本，今天突然說還短缺20萬本只能用到10月底，該給的預算都有給，這不就是外交部預估錯誤？林佳龍這不就是自曝其短嗎？

王鴻薇提到，執政黨配合行政官員用刪除預算造謠攻擊在野黨，已經多次被認證是低劣的造謠手法，日前內政部長劉世芳造謠租金補貼有200億元被凍結，也被證實實際上僅為41.47億元，不會影響發放，就連議員林亮君都來造謠陽明山日前大火空勤總隊必須從台中調黑鷹直升機馳援，是因為藍白亂刪松山機場機棚預算，也被事實查核中心狠打臉。

最後，王鴻薇強調，民進黨公職動員誣指攻擊在野黨，從行政院長到各部會首長，到地方民意代表，利用人民無力查證的間隙，不斷製造虛假毫無意義的對立製造仇恨，讓人民轉移注意力，只為了自己的政治利益，犧牲整個國家社會，這樣惡劣的行徑令人髮指。

▼王鴻薇批評外交部長林佳龍瞎扯預算。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）