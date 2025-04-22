抄都抄錯！連署書2大bug超誇張　偽造文書鐵證怎揪出

▲國民黨主席朱立倫等人率眾至北檢禁制區抗議，警方列為首謀將進行約談。

圖文／鏡週刊

國民黨知情人士表示，部分連署人的資料出錯，也與市黨部的黨員名冊有關，例如黨員資料以電腦打字分類造冊，有人的名字較特殊，電腦打不出來，而用其他字代替，連署書上的手抄版本按理應該寫出正確的名字，沒想到竟也跟著一起抄錄代替的錯字，證明連署有問題。

再者，在國民黨送交的不實連署文件中，還出現連署人名字雖與黨員名冊相同，但住址根本不對，即連署者的地址竟是黨員名冊上另位黨員的住家，且二人資料剛好先後依序排列，顯見抄寫者因眼花或資料太多抄錯所致，更加證明偽造連署資料是從國民黨市黨部流出無誤。

▲藍營號召支持者赴北檢抗議並推倒拒馬，警方蒐證完畢後將移送法辦。

熟悉青年軍的人士轉述，姚富文在市黨部辦公桌上的行事曆記載特定檔案「下載」，恰好符合國民黨將黨員資料存放雲端，需要一定權限且輸入密碼帳號才能下載的規定，不過，姚表示本來想下載名單，打算趁著過年拜年期間四處找黨員連署，但後來沒下載，只是「凡走過必留下痕跡」，究竟是誰下令或下載黨員名冊供人抄錄？檢調將逐一檢視相關電磁紀錄以還原真相。

黃呂錦茹是國民黨台北市黨部的最高層，負責操盤北市罷綠連署活動，全案關鍵的黨員名冊含有個資，不得隨意外流，加上國民黨市黨部員工很少，重要黨務都由主委、總幹事或書記長直接介入，黃呂錦茹逐一找來罷吳領銜人與4騎士在市黨部等地針對如何「以罷制罷」密會，如今大量造假連署資料曝光，案情恐怕隨時大逆轉。

除了檢調正在追查幕後藏鏡人，黃呂錦茹涉及勾串或滅證的嫌疑也很大，雖然她沒刪手機對話，不過，因為從今年初至上月，姚富文與她的手機對話紀錄全部刪除，此外，初文卿也恰好刪掉這幾個月的手機對話，3人是否聯手勾串滅證，避免連署造假計畫曝光，以及擺明要讓國民黨青年軍成為代罪羔羊？都是檢調接下來要追查的重點，一旦有新發展，不排除發動第3波的搜索行動。



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