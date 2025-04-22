駁回蔣萬安「倒閣論」！　朱立倫：賴清德不是單純倒閣就能解決

▲國民黨主席朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免全台烽火，台北市長蔣萬安日前拋出倒閣建議，欲藉此反民進黨惡罷，不過，民眾黨主席黃國昌則認為，「問題真正根源是賴清德總統」，倒閣救不了台灣。國民黨主席朱立倫則對此回應，賴清德自己不動，只是換個稻草人，那在野黨在做什麼？「我們會有方法、步驟、時間，不是單純倒閣能解決，最終目標是倒賴。」

面對國家動盪變局，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會，聚焦國際、司法正義以及罷免相關議題，期望集結不同黨派的眾人智慧，共商解決之道。受訪環節時，被問到「倒閣」會不會是藍白合作選項？黃國昌表示，「倒閣救不了台灣，倒閣也沒辦法解決現在真正想要的專制獨裁力量，就是賴清德！」在野應思考的事情是，怎麼繼續從國會發揮在野最強監督力量，不要讓民進黨為所欲為，不要讓民進黨選輸就翻桌。

面對黃國昌態度堅定，朱立倫指出，如果現在問台灣民眾要倒什麼？大家都說倒賴，希望賴清德下台，因為無能的行政院長卓榮泰不過是稻草人，卓榮泰下台了還會有李榮泰跟黃榮泰，真正需要下台的是賴清德，需要悔悟、改變的是獨裁者賴清德，所有讓賴清德能夠改變或下台，這才是民眾最大的目標，而所有這些方法，包括倒閣、罷免、任何方式，人民力量展現都不排除，但是關鍵重點，「我也認同黃國昌說過一段話，賴清德自己不動，只是換個稻草人，那在野黨在做什麼？我們會有方法、步驟、時間，不是單純倒閣能解決，最終目標是倒賴。」

至於藍白未來的合作空間，朱立倫說，各有各的主體性，但也有很多合作空間，不但在國會可以合作，地方也可以合作，各地也會有反惡罷、戰獨裁的活動，都誠摯邀請民眾黨參與；至於重要政策，半年是關鍵期，因應關稅戰、美債危機，都會保持密切聯繫，每一項都是秉持全民優先。