甩鍋青年軍當墊背　國民黨幽靈連署內幕曝光

▲檢調上週大舉搜索國民黨台北市黨部，懷疑大批幽靈連署資料由此流出。

圖文／鏡週刊

4月19日，台北地方法院針對台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶連署書出現大量往生者案，裁定國民黨台北市黨部總幹事姚富文及書記長初文卿收押禁見，主委黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川無保請回，立即引爆政壇大地震，北檢懷疑幕後還有藏鏡人，擬抗告繼續深入追查，風暴持續延燒。

▲國民黨北市黨部總幹事姚富文及書記長初文卿涉嫌提供往生者連署書，遭收押禁見。

本刊調查，黃呂錦茹是目前全案涉案層級最高的被告，被收押的2名市黨部幹部又是她的得力助手，即便他們否認犯罪，也沒咬黃呂教唆提供黨員名冊或要求抄錄罷免人資料，供罷吳領銜人連署，製造斷點意味濃厚，但要完全排除嫌疑恐非易事。

因為檢調早已布局鞏固案情，在14日率先發動首波搜索行動，當時約談國民黨青年軍「罷吳4騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟與罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡等6人到案，訊後以偽造文書及違反《個資法》等罪命6人以20萬至50萬元不等交保，不少人都已供出實情，緊咬連署資料是市黨部提供。

▲罷吳領銜人李孝亮涉偽造連署書案，訊後遭檢方以30萬元交保。

本刊調查，罷吳領銜人與4騎士到案後，原本一副慷慨激昂模樣，宛如烈士般打算將責任全往身上扛，直到看見檢調攤出連署資料，筆跡高度相似，其中還有大量往生者資料，又與國民黨黨員名冊高度重疊，多人見狀愣住，不但陸續供出實情，表示交給中選會的罷免連署資料是由市黨部轉交，沒想到會出現大量幽靈連署，最後更直言「黨部給的連署資料怪怪的」。

▲罷吳領銜人林叡（劉思吟丈夫）涉偽造連署書案，訊後遭檢方以30萬元交保。

本刊調查，一名被交保的青年軍在偵訊後向友人大發牢騷，強調只是「被掛名」，原本他相信黨部，況且堂堂百年大黨，資料絕對不可能有假，並提到在今年初綠營發起大罷免時，黨部高層有人推薦他出面推動罷綠連署反制，還被找去跟黃呂錦茹碰面懇談。

▲賴苡任女友在臉書自爆被約談，期盼司法勿枉勿縱。（圖／翻攝畫面）

後來有人告訴他，連署資料由市黨部協助處理，他只要露臉並在街頭擺攤找人連署，吸引一些支持者加入即可，不久即有人通知他去市黨部領取連署資料，他到場後發現連署書已一箱箱整理好並擺在辦公室內，他不以為意將連署書送到中選會，直到全國各地傳出有類似往生者連署的假資料才覺得怪怪的，偵訊時也把這些實情都一五一十地告訴檢調。



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