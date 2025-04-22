從南抄到北一路翻車　揭藍營幽靈連署出包關鍵

▲立委謝龍介在北檢前號召藍營支持者抗議，涉違反《集遊法》，將被台北市警方移送法辦。

圖文／鏡週刊

國民黨台北市黨部一群青年軍被約談後，被推到幽靈連署浪頭的罷吳召集人賴苡任遭交保，還無任何危機意識，多次在嘴巴貼上「綠色膠帶」，並在檢方約談黃呂錦茹時，現身北檢前高談闊論，發表檢方要他不能講政治迫害等言論，他擔任律師的妹妹見狀，即時出面制止，顯示她深知賴的處境。

知情人士透露，檢方僅提醒賴苡任注意偵查不公開規定，並未提及任何政治語言，反而是他在電視台擔任記者的女朋友，在連署階段曾問他幫忙抄寫？檢調上週深夜也緊急要約談該名女記者，她隔天才到案，並在臉書自爆此事，其中有無疑點？專案小組仍在追查。

另一位被告李孝亮的媽媽一度稱兒子是受國民黨高層要求才當領銜人，李孝亮對外雖否認，強調願意承擔責任，不過到案後說法已有改變，對於國民黨市黨部所給的資料也存疑。有趣的是，他被約談後，曾與另位同案被告劉思吟在臉書發表相同聲明強調清白，李母堅稱兒子文筆不好，寫不出這樣的文章，外界因此質疑是否有人教唆串證，李孝亮則稱聲明文是透過ChatGPT所寫，劉也稱是轉貼李孝亮臉書而來，令人啼笑皆非。

▲國民黨北市黨部主委遭約談，藍營發動數百名支持者在北檢前抗議。

據本刊調查，新版《選罷法》在藍白聯手修法後，於今年2月20日生效，此後提議人及連署人於提議及連署時應附國民身分證正反面影本，讓連署困難度大增。依照舊法，中選會當時收到的罷免案送件數為64案，扣除重複的二案，共計有52名立委遭提議罷免，包括34名國民黨立委、1名無黨籍泛藍立委、17名民進黨立委；另外市議員罷免共9案、縣市長罷免共1案。

由於綠營在年初猛推大罷免，藍營當時雖批評此舉為毀憲亂政，但見苗頭不對，後來決定「以罷制罷」，第一階段的罷綠人數遲遲未見進展，後來急起直追終於破蛋，避免遭綠營血洗。

詎料，藍營居然爆出大規模連署造假，除了台北，還有新北地檢署偵辦國民黨板橋區黨部主任謝慶認、三重區黨部執行長羅大宇等人涉幽靈連署案，已有多人認罪坦承資料由區黨部提供，手法與北檢案情如出一轍，檢方同步溯源，持續往上擴大追查幕後藏鏡人。

另外，國民黨台南市黨部副主委莊占魁也因假連署遭收押禁見，案情也大同小異，身兼立委的主委謝龍介是否涉案仍待檢調追查。由於幽靈連署不斷，包括高雄、台中與基隆等地，也出現類似狀況，宛如烽火連天，讓國民黨難以招架。

▲高雄「雙罷劫」負責人徐尚賢涉不實連署，且刪除對話紀錄，遭高雄地檢署聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）

雖然國民黨以罷免韓國瑜時期，高雄地檢署曾做出不起訴書，理由是罷免團體沒有能力查核連署人的資格，更以北檢偵辦此案是政治鬥爭為由反擊，不過，二案大不同，因目前全台各地檢調都不約而同查出，連署資料出自國民黨地方黨部，幕後恐有藏鏡人，與個別連署人亂簽或冒名狀況不同，罷韓資料雖然有假，但可能遭人亂填或藍營內鬼攪局，加上亦未查到綠營或哪個團體提供假資料，國民黨若一再混淆視聽，未深切檢討事發原因，恐流失更多選票，真相也將隨著檢調加快偵辦腳步而逐漸明朗。



更多鏡週刊報導

【封面故事】罷吳青年軍供出市黨部交付名冊 黃呂錦茹涉幽靈連署甩鍋揭密

【揭幽靈連署黑幕】無情甩鍋青年軍當墊背 國民黨幽靈連署內幕曝光

【揭幽靈連署黑幕1】刪光對話記錄涉串滅證 檢擬抗告黃呂錦茹案情恐大逆轉