神戶市議會驚豔新北行政效率　議員黃淑君：台日互助從基層做起

▲日本神戶市議會參訪新北市議。（圖／新北市議員黃淑君提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市議員黃淑君近日邀請日本神戶市議會來訪，展開為期多日的深度交流行程，參訪景點涵蓋新北淡海輕軌、漁人碼頭、渡輪交通系統、十三行博物館、板橋第一運動場防災公園以及板橋放送所等地。行程最後一日，神戶市議員回訪新北市議會，深入了解新北市政府的行政作業，對於新北地廣人稠，卻能展現高效率行政作為，表達高度肯定與驚艷。

黃淑君表示，自己先前於4月13日受邀前往日本阪神地區進行交流，並於4月16日拜會神戶市議會。4月18日，新北市議會代表團參與兩市渡輪首航記者會後，便由神戶市議長坊恭壽率團來訪新北。抵台時，雙方在機場舉著象徵台日友好的布條，並與神戶市市長久元喜造及議長合影，展現兩國深厚情誼與互信。

▲神戶市議會勘查淡海輕軌。

本次參訪以民防業務為重點，適逢阪神大地震屆滿30週年，日方特別重視台灣在地震頻繁背景下的防災演練與應變措施。神戶市議員在新北市板橋區區長陳奇正接待下，參觀相關設施，並由陳區長代表致贈新北市長侯友宜的蛇年福袋，展現誠摯友誼。

黃淑君指出，日方對於災防時期的衛浴設施建置特別關注，並在會議中主動詢問新北市如何確保避難所內廁所數量、衛生紙等生活物資的充足供應。日方多次強調「台灣有事，就是日本有事」的重要性，盼未來能加強雙方民防合作與經驗交流，共同提升防災能力。

此次交流獲得新北市議會跨黨派支持，其中淡水區參訪行程由無黨籍黨團總召蔡錦賢協助安排，深入介紹淡水的人文風情與自然景觀，讓首次造訪的坊恭壽議長大讚淡水「山明水秀」。最終在新北市議會的交流會議上，由副議長陳鴻源親自接待，並再次重申「台灣有事就是日本有事」的精神，誠摯邀請新北市議會未來能再度回訪神戶，延續雙方友誼與合作。

▲神戶市議會勘查淡水漁人碼頭。

▲神戶市議會勘查漁人碼頭後餐會。

▲神戶市議會參訪十三行博物館。

▲神戶市議會參訪板橋第一運動場。

▲神戶市議會參訪板橋放送所。