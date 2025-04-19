地上找到2殘眼「急送醫院來不及」他永失明　挖眼狠男12萬交保

記者郭世賢、潘鳳威／新北報導

新北市雙溪區17日上午發生一起驚悚案件！52歲簡姓男子與69歲連姓鄰居，為了水管漏水問題爆發衝突，過程中連男咬住簡男左手臂，簡男試圖掙脫將手指插進連男雙眼，隨後竟將其兩眼球挖出。連男因傷勢過重，送基隆部立醫院後轉送林口長庚，目前仍插管急救中。警方事後在案發地點的地上發現連被挖出的眼球，緊急送往林口長庾，但已來不及，連確定失明。

▲ 新北市雙溪區17日上午發生一起驚悚衝突挖眼案件 。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，連、簡兩人是隔壁鄰居，連男是電器行老闆，簡男則是五金行老闆，17日上午9時許，兩人為了住家中間一塊廢地的水管處理問題，爆發嚴重肢體衝突，簡男拿磚塊攻擊連男頭部，連男也不干示弱咬住簡的左手臂，簡嘗試掙脫時，竟將手指插入連男的雙眼，並大力挖出丟棄至地上，場面相當驚悚嚇人，地上的兩顆眼球，一顆完整，另一顆則已被捏爆。

簡向警方自首後，警消人員立即將連男送往部立基隆醫院，但因傷勢過重，緊急轉往林口長庚插管搶救，而警方在現場發現連男的兩枚眼球後，立即火速送往林口長庾，但已來不及，連確定失明。

▲ 簡姓嫌犯母親今(19)日出面受訪表示雙方早有過節。（圖／記者郭世賢翻攝）

另一方面，簡男被警方依殺人未遂罪移送基隆地檢署後，檢方諭知12萬元交保。而簡男的母親今(19)日出面受訪，表示事發當下自己坐在家裡不了解事情全貌，但表示自己一家與連男早有嫌隙，說連男時常騷擾他們，不論做什麼事情都要出來阻擋，甚至自己高齡80歲的老公也被他欺負，連男更時常在半夜拿東西敲打，發出噪音，造成鄰居困擾，直言「住在這裡很痛苦」。

陳姓鄰長表示，之前有聽說兩人常常因為修繕等等的事情，互相不配合而發生小爭執，但沒有發生肢體上的衝突，猜測此次衝突可能是雙方積怨已久而造成，至於全案發生的真正原因，有待檢警進一步調查。