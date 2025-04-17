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新北聯手13醫院「院前啟動葉克膜」　侯友宜：OHCA康復率6都第1

▲新北聯手13醫院「院前啟動葉克膜」。（圖／新北市消防局提供）

▲侯友宜盼今年OHCA患者康復出院率達12%，挽救更多生命。新北市消防局長陳崇岳（右2）、新北市衛生局長陳潤秋（右1）。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（17日）在台北慈濟醫院正門戶外廣場舉辦「院前啟動葉克膜-新北消防與13間醫院跨域合作」記者會。市長侯友宜表示，搶救OHCA患者生命是秒秒必爭，為了提高存活率，新北市跟北北桃13家醫院跨域合作，到院前就可以啟動葉克膜機制，只要提早5到10分鐘準備好，OHCA的存活率就能大幅提升，2024年新北市OHCA康復的出院率達11.68%，為六都第一名，今年目標達到12%，挽救更多寶貴的生命。

侯友宜說，新北市每年緊急救護案件數超過23萬件，是全國最多的，為了守護市民的安全，市府投注資源強化救護醫療品質，並與各急救責任醫院保持緊密合作，組成綿密的緊急救護網。

▲新北聯手13醫院「院前啟動葉克膜」。（圖／新北市消防局提供）

▲新北市與13間醫院跨域合作，到院前啟動葉克膜機制。

今天記者會安排OHCA情境演練，示範一連串到院前緊急救護處置流程，包括DACPR（119線上指導壓胸）、多軌派遣（警察運送AED、高階救護支援ALS）及啟動院前葉克膜。另外，也邀請到康復患者分享重生喜悅。

新北市OHCA患者康復出院率從99年3.1%提高至2024年11.68%，迄今救回2,647條寶貴生命；2023年起與亞東醫院展開院端合作，首創「院前啟動葉克膜」機制，現今已擴展至北北桃13間急救責任醫院，並有11名OHCA患者成功治癒出院，展現跨域整合的卓越成果。

消防局長陳崇岳表示，新北市致力於救護政策，包括辦理全民CPR宣導，10年來累計宣導逾180萬人次；培訓573名高級救護技術員，遴聘96位醫療指導醫師；另外，並推動行動急診室（MER）、首創高階救護機動支援隊（TP+）等，做市民最堅強的後盾。

▲新北聯手13醫院「院前啟動葉克膜」。（圖／新北市消防局提供）

▲新北市啟動「院前啟動葉克膜」機制，2024年OHCA康復出院率六都第一名。

▲新北聯手13醫院「院前啟動葉克膜」。（圖／新北市消防局提供）

▲侯友宜為康復患者切蛋糕慶祝重生喜悅。

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