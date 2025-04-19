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新北閱讀節週末書香登場　體驗小小館員抽限量紀念證

▲新北閱讀節週末書香登場。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北閱讀節週末書香登場！親子共讀、跨界沙龍，體驗小小館員抽限量紀念證。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接423世界閱讀日！2025新北閱讀節「共讀·未來」將於本周末4月19日登場，除了有閱讀特展，還有深受大小朋友喜愛的小小館員體驗活動、閱讀與城市探索之旅及一系列不同主題的活動，另外借書還可以抽限量收藏的總館10周年紀念借閱證，邀民眾一起共讀創意、知識、電影、體驗、故事、旅遊、書海，享受閱讀樂趣。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，2025新北閱讀節自4月19日起展開系列活動，閱讀不只是口號，而是生活化、日常化的存在，因此今年新北閱讀節以「共讀·未來」為主題，邀請市民朋友一起來感受「共讀」的溫暖與力量。新北閱讀節4月19日率先由市府一樓大廳的「共讀·未來」閱讀特展揭開序幕，以圖書館的現在與未來為視角，將書本融入展場中，透過「共讀‧我們的生活」與「共讀‧新世代圖書館」2個主軸，搭配沙龍講座，展現新北市升格迄今閱讀翻轉的蛻變與新生，讓民眾在展場中享受靜謐的閱讀時光。

4場閱讀沙龍邀請到建物師、家具設計師、視覺設計師、獨立出版人、以及獨立書店店長，展開跨界交流與心得分享。4月23日「打開空間－圖書館設計與閱讀氛圍的塑造」建物師與家具設計師將帶大家認識國內外圖書館空間設計的趨勢、「紙本與電子－多元閱讀時代的選擇與體驗」逗點文創結社創辦人陳夏民將告訴大家如何在多元載體間培養靈活的閱讀能力；4月26日「看見三重－生活不在他方」獨立書店店長分享如何透過與社區、在地產業的結合，打造對在地書店的想像、「圖書館在你心中的顏色」視覺設計師則帶親子透過書本顏色探索圖書館環境，創造對圖書館天馬行空的想像。

另外還有專為小朋友設計的圖書館體驗日活動，邀請孩子擔任「小小館員」，親身體驗借還書操作、書籍整理、上架、以及讀者服務等圖書館員的工作，讓孩子透過角色扮演加深對圖書館的印象，拉近與書本的距離。25條閱讀與城市探索的旅行，結合地方特色的多樣性，邀請民眾透過身體力行的走讀，感受不一樣的城市魅力。4月19日至5月30日新北各區圖書分館也同步推出各種形式的主題活動，提供民眾靜態與動態兼具的閱讀體驗。

歡慶新北市立圖書館總館10周歲，圖書館也特別推出限量收藏的10周年紀念款借閱證，還可享有VIP的閱讀專屬服務，包括在路易莎咖啡新北市立圖書館門市享有飲品及商品折扣優惠、活動優先報名、好書獨享、借書冊書提升至50本、預約冊數提升至20本等一年閱讀優惠，只要4月19日起至5月30日止於全市各分館借書達30本，或於「新北閱讀節」展場拍照打卡並加註「#新北閱讀節」上傳至facebook或Instagram平台，就有機會獲得限量收藏的總館10周年紀念借閱證。

響應世界閱讀日，教育局4月也規劃了「讀BOOK天下」2025新北校園閱讀週活動，推出B（Best）閱讀，結合創意課程的全校共讀活動；O（OK）閱讀，透過Smart Reading適性閱讀測驗挑戰，為孩子挑選適合學習階段的共讀書籍；O（Open）閱讀，結合圖書館借書集點活動，鼓勵學童與親子呼朋引伴到圖書館共享閱讀趣；K（Keep）閱讀，「新北學BAR」閱讀互動抽千元圖書禮券臉書活動，邀請大家一起「讀BOOK天下」，享受閱讀的樂趣。2025新北閱讀節「共讀·未來」詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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