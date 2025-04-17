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國民黨北市黨部主委遭約談　新北市黨部轟：戒嚴的前兆

▲國民黨主席朱立倫出席罷免張宏陸板橋掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫出席罷免張宏陸板橋掃街。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今（17日）上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，約談主委黃呂錦茹；國民黨主席朱立倫稍早開記者會下令，號召所有黨公職今晚相約北檢。新北市黨部除了在臉書上號召群眾外，也指出，這絕非單一事件，這是戒嚴的前兆，是系統性清算異己的政治追殺。這不是依法行政，這是有預謀、有組織的打壓。

針對檢調連日搜索雙北國民黨市黨部，朱立倫率台北市五位藍委，包括羅智強、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆、李彥秀召開記者會指出，今天是台灣民主最黑暗的一天，司法大刀在賴清德瘋狂下，不斷砍向在野黨，從台南到新北到台北，大約談大交保大收押大搜索，就是要毀掉所有反對民進黨的聲音，這位獨裁者只有一個目標，就是要消滅在野，前有摧毀民眾黨，現在要消滅國民黨。朱立倫宣布，「為了台灣戰獨裁、為了政治站出來！」號召所有黨公職今晚相約北檢。

新北市黨部指出，民進黨的司法黑手已經肆無忌憚，大刀亂砍，不查共諜、不查府院黨的內鬼，卻傾全力清算在野陣營。執政黨膽敢明目張膽，連台北市黨部主委黃呂錦茹都遭搜索，從台南、新北、到台北，黨部接連被突襲。

新北市黨部說明，這絕非單一事件，這是戒嚴的前兆，是系統性清算異己的政治追殺。這不是依法行政，這是有預謀、有組織的打壓。

市黨部也說，在台灣民主進入最黑暗時刻之際，他們正式下達動員令，所有黨籍民代、所有地方幹部，所有捍衛台灣民主自由的公民，大家不能再沉默，拜託大家，中午過後請儘快處理完手邊事務，今晚務必空出時間。要集結力量，對抗這個惡質綠營操控的檢調系統。

市黨部喊話，所有人都必須站出來，當國家機器被如此濫用，台灣何時變成這樣？現在不是分你我、不分國民黨、民眾黨的時候，大家要一同發出強烈動員令，請所有黨籍民代，拜託每一位市民，為正義站出，來今晚，北檢見。

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