教宗方濟各88歲辭世！去年接見台灣宗教代表團　俏皮笑問：會吵架嗎

▲教宗方濟各曾於去年9月在梵蒂岡接見來自台灣各宗教代表組成的出訪團 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

教宗方濟各於台灣時間21日下午辭世，享壽88歲，各界深感哀悼。其實，台灣天主教、佛教、道教等10位宗教代表曾於去年9月組代表團出訪梵蒂岡，並獲教宗方濟各接見，當時教宗見到台灣各個宗教代表攜手共促和平的畫面時顯得相當開心，甚至俏皮詢問平常會不會吵架。

根據《中央社》報導，為紀念「中華民國宗教與和平協進會」成立30週年，來自台灣宗教各界的代表特別組團曾於去年9月前往梵蒂岡，向長期致力於促進宗教對話的教宗方濟各致意。成員涵蓋天主教、佛教、道教、一貫道、山達基教會等10個宗教團體，展現台灣宗教融合與共榮。

訪團當時在聖伯多祿廣場參與教宗的公開接見活動，隨後轉赴駐教廷大使館參加歡迎餐會。輔仁大學校牧林之鼎神父透露，教宗聽聞台灣協進會涵蓋17個宗教團體後非常欣喜，還幽默問成員是否會吵架。林之鼎答稱，雖偶有爭論，但都是健康的辯論，「彼此如同兄弟姊妹，更像一家人」。

訪團除晉見教宗，也前往佛羅倫斯與阿西西，深入理解聖方濟的生平，進一步體會教宗「方濟各」名字的由來。北港朝天宮董事長蔡咏鍀還特別致贈「黃金媽祖像」給教宗，教宗則回贈親自祝福過的天主教念珠給每位團員，象徵彼此尊重與友誼。

駐教廷大使李世明致詞指出，「宗教自由與和諧是國家進步的重要指標，台灣在這方面堪為世界典範」。訪團即為宗教合作的具體展現，也彰顯台灣在國際宗教對話中的積極角色。

協進會理事長、天主教台北教區總主教鍾安住回憶，教宗非常親切，「坐著輪椅親切打招呼，對我們準備的禮物也完全理解與接納」，他認為教宗非常樂見台灣宗教之間的團結與合作。

佛教代表釋聖玄法師則表示，能作為唯一佛教成員參與此行，感到十分榮幸。她強調，晉見教宗的意義不僅止於見面，更重要的是學習教宗為世界和平與宗教共融所展現的無畏精神。