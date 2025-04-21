「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約風波，房東邵女發現日式飯糰店生意太好，開口要求租金翻倍未果，竟開始屢屢刁難業者，除不讓使用飲水機外，還前往店門口砸壞盆栽，甚至導致樋口老闆受傷。離譜事件曝光後，民眾紛紛湧入替飯糰店加油，原本一度傳出樋口飯糰將另覓新址，但稍早老闆夫妻決定不搬了，並提告邵女傷害、毀損，「要證明台灣是講法律的地方！」

▲高雄「樋口飯糰」爆紅，店門口一早出現長長排隊人龍。（圖／記者吳世龍攝，下同）

飯糰店張姓老闆娘受訪時表示，事情發生至今，夫妻倆都受到小小的打擊，日籍的丈夫更一度質疑「高雄的房東、台灣的房東都是這樣嗎？」直言很失望、很失望，但隨著事件發酵，人潮湧入飯糰店、訂單瞬間爆滿，讓夫妻倆也感受到高雄人的溫暖、熱情，發自內心覺得「搬回台灣」的決定沒有錯。

▲房東邵女漲租未果後開始刁難業者，還跑到店門口砸毀盆栽。（圖／民眾提供）

張姓老闆娘說，這兩天和先生討論過後，決定暫時不搬遷店面，仍要依照租約、在青海路原址做生意，即便房東所作所為對夫妻倆造成不小的心理壓力，但2人決定不讓房東為所欲為，就算要打官司也在所不惜，目前老闆樋口已提告房東傷害、毀損，「要證明台灣是講法律、公平公正的地方！」

夫妻倆在開業後，起初一天只賣30個飯糰，到現在每天店門口排著長長人龍，營業不到3小時飯糰就銷售一空，甚至連隔天的訂單都被訂滿，讓老闆樋口相當感動，坦言現階段最重要的事不是找新店址，而是要先消化人潮、訂單，讓每一個來的客人都能順利買到飯糰，目前店家先限制每位顧客僅能現場排隊，且每人只能購買3顆，電話預訂、網路預約也都先暫停，待下個月再視人潮情況開放網路預約。

▼目前飯糰店只接受現場排隊，且每人限購3顆。（圖／記者吳世龍攝）