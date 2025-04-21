教宗方濟各今晨辭世！昨才現身祝賀復活節　最後身影曝

記者張方瑀／綜合報導

高齡88歲的教宗方濟各（Pope Francis）20日在復活節驚喜現身聖彼得廣場，面對超過3萬5千名信眾揮手致意，這是他自罹患嚴重雙側肺炎後，最重要的一次公開露面，卻也是他最後一次公開露面，梵蒂岡21日上午宣布，方濟各在當天上午7時35分逝世，享壽88歲。

▲教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）



根據《美聯社》報導，方濟各20日站上聖彼得大教堂（St. Peter’s Basilica）中央陽台向全球發聲，「弟兄姊妹們，復活節快樂！」雖未親自主持復活節彌撒，由樞機主教科馬斯特里（Cardinal Angelo Comastri）代勞，但他仍主動搭乘座車進入廣場，沿途向信徒揮手、親切為嬰兒祝福，現場響起一片「教宗萬歲」與「太棒了」的歡呼聲。

方濟各面對超過3萬5千名信眾揮手致意，這是他自罹患嚴重雙側肺炎後，最重要的一次公開露面。儘管教宗尚未完全康復，醫師也建議避免與群眾近距離接觸，但他依舊坐上教宗座車，繞行廣場祝福群眾，展現難得的活力。

▲▼教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）



不過，樞機主教科馬斯特里21日宣布，方濟各於21日上午辭世，「今天早上7時35分，羅馬主教方濟各返回了天父的懷抱。他一生都奉獻於侍奉主與教會。」

科馬斯特里在聲明中指出，「教宗以忠信、勇氣與博愛，特別是對最貧困與被社會邊緣化者的關懷，教導我們如何活出福音的價值，我們滿懷感激地緬懷這位真正跟隨主耶穌的門徒，並將教宗方濟各的靈魂，交託給那位無限慈悲的三位一體真神。」