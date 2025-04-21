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方濟各辭世！梵蒂岡聲明曝「感激他一生奉獻」　生前交代葬禮從簡

記者陳宛貞／綜合外電報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日逝世，享壽88歲。梵蒂岡聲明表示，方濟各回到天父懷抱，稱他將一生奉獻於主與教會，並感謝他成為耶穌真正門徒的榜樣。他生前交代後事從簡，殯葬彌撒日期尚未公布。

▲▼教宗方濟各。（圖／路透）

▲ 方濟各長年受呼吸系統疾病所苦，21日與世長辭。（圖／路透）

根據《梵蒂岡新聞網》，教廷總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機於21日上午9時45分宣布方濟各死訊，「親愛的兄弟姊妹們，我必須悲痛宣布，我們的教宗方濟各已經離世。」

法雷爾說道，「今天上午7時35分，羅馬主教方濟各回到天父之家。他將一生奉獻於侍奉主與祂的教會，教導我們忠誠、勇敢並充滿博愛地實踐福音價值，尤其關懷最貧困與最邊緣的人。我們無比感激他成為耶穌真正門徒的榜樣，我們將教宗方濟各的靈魂託付給獨一無二、三位一體的天主無限慈悲的愛。」

報導提到，方濟各2月14日因支氣管炎被送進羅馬傑梅利醫院（Agostino Gemelli Polyclinic），但病情持續惡化，18日被診斷為雙側肺炎，住院38天後回到梵蒂岡的住所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）療養。

1957年他才20歲出頭時，就曾在家鄉阿根廷接受手術，切除受到嚴重呼吸道感染的部分肺部。隨著年齡增長，方濟各經常罹患呼吸道疾病，甚至因流感及肺炎取消原定2023年11月赴阿聯的出訪行程。

他於去年4月批准新版《教宗殯葬禮儀規程》，納入幾項新元素，包括教宗身後遺體處理方式。新版本將適用於方濟各的殯葬彌撒，具體時間尚未公布。

教宗禮儀處禮儀長拉韋利（Diego Ravelli）總主教表示，方濟各生前曾要求簡化葬禮儀式，聚焦教會對基督復活之身體的信仰，「更新後的儀式旨在強調，羅馬教宗的葬禮是牧者與門徒的葬禮，而非世俗權勢者的葬禮。」

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