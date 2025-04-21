曾表達訪陸意願！　教宗方濟各任內與北京達成主教任命協議

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日逝世，享壽88歲。消息一出，大陸媒體紛紛發出快訊。回顧方濟各任內，曾數次表達訪問中國大陸的意願，並成功與北京達成有關主教任命的臨時協議，意味著中梵雙方願意在主教任命權上妥協，也掃除兩國關係正常化的一大障礙。

自1949年中共政權建立至今，大陸只與一個西歐國家未曾建立外交關係，那是梵蒂岡。與梵蒂岡建立外交關係，牽涉到跟一個教會建立官方關係，而其中，主教任命問題是中梵雙方摩擦叢生的一環。

教廷堅持世界各地天主教神職人員均應由教宗任命，並將之寫進了《天主教法典》。然而，中共自建政後，推行了自行任命主教的政策，抗拒梵蒂岡介入。

《BBC中文網》曾報導，2018年9月22日，梵蒂岡與大陸在北京針對主教任命問題簽署了一份臨時性協議。報導說，這已是中梵迄今跟正式建交最近的一步。協議意味著中梵雙方願意在主教任命權上妥協，掃除了兩國關係正常化的其中一大障礙。

2020年10月，大陸宣佈梵蒂岡已同意續簽協議兩年；2022年10月，中梵雙方均確認再次續簽了這份協議。2024年10月間，北京與教廷第三次續約。

此外，方濟各2014年8月間曾公開表示，如果可以成行，他明天就願意訪問中國，並說梵蒂岡「隨時敞開接觸的大門」。在他任內，曾不只一次表達訪問中國大陸的意願。

根據大陸國務院新聞辦公室2018年4月發表的《中國保障宗教信仰自由的政策和實踐》白皮書，中國大陸有天主教信徒約600萬人，宗教教職人員約8000人；天主教香港教區聖神研究中心統計，截至2022年，中國天主教徒數目有約1000萬人。