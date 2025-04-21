「穀雨」12生肖運勢一次看　屬鼠幸運之神降臨、屬馬走財運

文／命理老師 邱彥龍

穀雨（4／20）節氣到，天氣開始轉為溫暖偏熱，雨水增多，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，在這陽氣增長的時節，要多補充水分，至於12生肖中，除了鼠跟兔走事業運、牛走貴人運、馬走財運、雞走桃花跟偏財運之外，其餘7個生肖在這個時節的運勢當中，又需要各自補足些什麼才能逢凶化吉？邱彥龍老師也一一說明。

▲穀雨節氣。（示意圖／Reve AI製圖）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（4／20～5／5）12生肖運勢：

[廣告]請繼續往下閱讀...

鼠



屬鼠的朋友這段時間擁有無形的磁場庇蔭，走的是國外運、異地運、跟學習運，除此之外，宗教運也很旺，另外，當然也少不了你最看重的事業運，可說是官運亨通。請把握幸運之神降臨的時機，積極前行，勢不可擋。

牛



屬牛的朋友這段時間建議多往國外或遠地去接觸，不論是參加一些聚會或去交朋友，都會擁有不錯的收穫，也會遇到貴人相助，讓自己的事業更上一層樓，而且人氣與名聲都會暴漲，要把握住這個很棒的時機點。

虎



屬虎的朋友這段時間要多溝通，並做好行銷給予對方實在的服務，對事業與名聲會有幫助，雖然人際關係或情感關係上可能會有變動，但記住這並非壞事，只要能積極行動，問題皆能迎刃而解，心想事成。

兔



屬兔的朋友這段時間幸運值非常高，甚至才一行動就能有很好的拓展與推進，事業財運都很棒，建議多多接觸人，不管是客戶、朋友或社會團體，任何聚會都可以，盡量接觸人群就對了，如此一來，任何想擁有的就會主動靠近你身邊。

龍



屬龍的朋友這段時間會有突如其來的花費，但還好的是也能賺到不少收入。積極溝通最重要，多接觸學校、教育、慈善團體、醫院等類型的環境，對財富增長會有所幫助，但酒色容易導致破財，千萬要小心，另外切記言語要圓滑些，勿逞口舌之快而惹災。

蛇



屬蛇的朋友這段時間禍福相倚，只要做好兩件事，那就是多對別人釋出善意以及儘量出門交朋友，這樣好運就會大於壞運，壓力雖大，但也能得到一幫人的相挺，出行必定收穫滿滿。

馬



屬馬的朋友這段時間認真工作能得到不錯的財富，事業方面能得到家人的幫忙。找朋友來家裡聚會，也能得到貴人相助。如果身體有恙則積極治療，痊癒的機率很大。

羊



屬羊的朋友這段時間控制慾有點強，容易與人起衝突，言語上會讓人有壓力，使人不開心，建議儘量用哄的方式去與他人溝通，多給人面子，並鼓舞他人引起對方的積極態度，這樣又能達到效果，心情又愉快，何樂而不為。

猴



屬猴的朋友這段時間內心的壓力比較大，情緒容易壓抑而讓不悅的感覺充斥在內心，有些事情做出斷捨離也並非壞事，好好的了解一切並進行改變，也是成長很好的機會。

雞



屬雞的朋友這段時間偏財運和桃花運不錯，能找時間出門旅遊走走，會是一件好事。記住在各方面你是人家的貴人、人家也就會是你的貴人，相互幫助，彼此好運連連。

狗



屬狗的朋友這段時間工作很拚，需要接觸很多人，但身體健康也要多注意，千萬別把自己累壞了。容易受到上司或同事的喜愛，但也有許多不必要的紛爭出現，住家或住宿要注意無形的磁場干擾。

豬



屬豬的朋友這段時間容易因錢財、人際關係或行為問題與客戶、同事、員工或另一半產生矛盾與糾紛，建議多溝通，因為一直壓抑內心的不平衡並不是一件好事，切勿太過固執或執著，人生會過得比較快樂。

▲穀雨期間，大環境的壓力遽增。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



節令進入穀雨，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，穀雨逢羅侯、計都、土星、金星匯聚，又逢凶恆星到位，感情容易受創或被拋棄，大環境的壓力遽增，不論是事業、工作、感情或財富都容易中斷或轉換，同時會遇到大量的變革，暗地會有非常多的隱藏問題發生，需要去面對解決。

穀雨這16天是精進自我多讀書的好時機，儘量提升自我的學識、知識跟智慧，學著去面對問題，解決問題，可以讓靈魂大躍進。

邱彥龍老師表示，這段時間對上升星座、太陽或月亮星座在金牛座的朋友來說，狀況會比較多，但如果是幫人解決問題的行業或凶事行業，如殯葬業等，反而會走旺運；上升星座、太陽或月亮星座在牡羊座、雙子座的朋友，則幸運值強，但情緒波動大，保持好心情會好運爆棚。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師