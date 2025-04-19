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農曆4月到！「3生肖」運勢最旺、好運無法擋

農曆4月到！12生肖財運出爐　龍猴狗運勢最旺、好運無法擋

▲龍猴狗運勢最旺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

農曆4月又稱「梅月」，象徵著果實纍纍、財氣逐漸旺盛的時節。命理專家雨揚老師特別揭曉12生肖在今年農曆4月（4月28日～5月26日）的最新財運走向。快來看看您是福星加持，還是危機四伏，最重要的還是如何提前布局、化解金錢陷阱。

●生肖鼠

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生肖鼠的朋友，在農曆4月可說是金錢運吉中藏凶，近期應以更理性的態度來看待與金錢有關的決策，否則容易因此深陷破財危機，例如：因利空消息而連忙拋售未來能幫你大賺一筆的標的，或是為了湊免運優惠而加購了許多用不到的東西。要先堅定自己的心志，才能避免財運流失。

●生肖牛

生肖牛的朋友，在農曆4月可說是添財好運到！向來被財神爺眷顧的你，如果先前有好好投資理財，近期有望收成甜美的果實，例如因超前部署而得以收穫豐沛的股息，或者與人合夥的項目因市場需求大增而獲得大量訂單，只要穩健前行、避免追高殺低的投資策略，就能穩扎穩打得到收穫。

●生肖虎

生肖虎的朋友，在農曆4月可要注意財運流失的狀況。在凶星能量影響下，將會感覺賺錢比往常還要辛苦，得付出更多心力才能達成想要的目標，也容易在精神狀況不好的時候遺失錢財，甚至是轉帳時不小心匯錯帳戶，建議近期多與女性長輩或親友互動，她們將會成為你這個月進財順遂的關鍵。

●生肖兔

生肖兔的朋友，在農曆4月金錢能量出現波動，如果接收到來自海外或異地的賺錢機會與消息，請務必認真考慮眼前的機遇，尤其是從事業務或有業績需求，這個月若想要存到一桶金，就必須邁開雙腳到處東奔西走才行，趕緊跨出舒適圈，將有機會「越動越富」、「日進斗金」。

●生肖龍

生肖龍的朋友，在農曆4月可說是財運興旺，在貴人吉星的助力下，近期有機會因為加薪、業績、分紅等好事而獲得一筆不小的錢財，尤其是有經營副業或額外接案，只要過往腳踏實地做事，這個月有機會收到令人意想不到的回報，不妨好好期待一下吧！

●生肖蛇

生肖蛇的朋友，要小心在農曆4月金錢運走下坡，如果平時屬於口不擇言的類型，或者曾在網路上與人起爭執，甚至曾經發文惡意貶低他人，那麼這個月很有可能會有官司上門，要求你為自己的行為付出代價。建議時時觀照自身，學習如何修口修心，自然能夠遠離災禍、成功為自己守住荷包。

●生肖馬

生肖馬的朋友，在農曆4月財運平穩，因此這個月的理財操作以保守為宜，應避免大額投資或是較為激進的投資，且要提防因外力的干擾而導至財務上的波動。建議做好居家安全防護，避免與他人有過多的金錢往來或糾葛，以免遭小人暗算。

●生肖羊

生肖羊的朋友，在農曆4月同樣財運普通，需留意隨身財物，避免因貪心而上當，造成財物損失。這段時間可以檢查一下帳目與交易明細，即時掌握商品銷售與動態庫存管理，並留意是否有資金周轉不靈或應收帳款延遲問題，避免因現金流緊縮而帶來的財務壓力。

●生肖猴

生肖猴的朋友，在農曆4月可說是財運興旺！本月業績斐然，加上所投資的項目產生良好獲利，有望帶來豐厚回報。此外，近期不妨多主動跟職場前輩或家中長輩互動，聽聽他們的理財觀察與人生智慧，可以獲得許多寶貴的智慧，並從中得到啟發，為未來財務規劃產生更多新想法。

●生肖雞

生肖雞的朋友農曆4月財運平平，本月容易因衝動消費或判斷失準而破財，尤其要提防小人陷阱與不當投資。此外，也要注意因交通違規而造成的罰款，以及因為小失誤導致不必要的支出。建議屬雞的朋友養成每日記帳習慣，維持財務紀律，才能讓荷包不會在不注意間越來越薄。

●生肖狗

生肖狗的朋友，農曆4月財運十分亮眼！本月在正財及偏財都有好消息，業績獎金有機會大幅成長，存款明顯增多，先前投資的項目也開始回收報酬。不過近期與人有財務合作機會時需要特別留意，建議把握手頭的金流狀況，適時調整理財策略，為未來布局更穩固的財富基礎。

●生肖豬

生肖豬的朋友，在農曆4月財運略顯吃緊，本月將因大筆支出、意外開銷或投資判斷失誤而造成金錢損耗。建議維持保守的理財策略，克制衝動購物，並可考慮適時停止投資以觀望後勢發展。日常生活方面，則要特別留意隨身財物與防詐資訊，才能守住荷包。

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