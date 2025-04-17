好想增加收入！12星座適合的「斜槓工作」大公開

▲現代不少人透過斜槓工作增加收入。（圖／達志示意圖）

文／阿谷老師

不少人有正職，但仍熱衷做斜槓，每一份斜槓事業可都學問，適合的人也不盡相同，本次就用雷諾曼占卜來分析12星座適合的斜槓工作，快來看看自己有沒有選對！

牡羊座

牡羊座的朋友超有衝勁，但脾氣直來直往，如果當老闆容易跟人吵起來！比較適合當斜槓投資人，找專業經理人經營，自己專心當金主或顧問角色，還能保有主導權又不會傷人和。

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金牛座

金牛超會理財又做事穩，很適合斜槓搞副業。建議你可以做理財規劃師、投資講師、或者開線上商店都很可以！只是不要事事親力親為，該放手給團隊做的要學會放手喔。

雙子座

雙子靈感多到炸，很適合當內容創作者、Podcaster或社群經營顧問！只是你們太容易分心，建議找個穩一點的搭檔幫你顧節奏，點子才不會半途而廢。

巨蟹座

巨蟹溫暖又貼心，非常適合走陪伴型斜槓路線，比如親子講師、情感諮詢、心靈療癒師等。你們的優勢就是共感力強，但記得該下決定的時候也要狠得下心，才能真的長久經營。

獅子座

獅子天生領袖風範，超適合當斜槓講師、自媒體導師、團隊帶領教練！你們很會帶人衝，但記得別太愛面子、拒絕聽建議，懂得傾聽會讓你走得更穩、更遠。

處女座

處女細節控又愛規劃，最適合斜槓做系統顧問、專案管理師或個人品牌經營顧問。你們超會把一件事做得滴水不漏，但別太緊繃，保有彈性反而會讓你更有發展空間喔！

天秤座

天秤人緣好又會講話，適合斜槓當品牌合作窗口、活動主持人、公關顧問或美感生活類創作者。只是容易猶豫不決，建議找個決策快又行動派的夥伴一起搭配，會超互補！

天蠍座

天蠍做事有決心又有策略，很適合做神秘一點的斜槓工作，比如塔羅師、行銷策劃、私人教練、品牌顧問等。只要記得多一點開放、少一點神秘，讓人容易接近，就無敵了！

射手座

射手熱愛自由、喜歡新鮮感，最適合當旅遊作家、線上課程講師、國際顧問等帶有跨文化的斜槓角色。只要能設定清楚方向，你的創意就不會變成走馬看花。

摩羯座

摩羯是斜槓界的勞模代表，專業又可靠，適合做職涯顧問、財經寫手、管理顧問或創業導師。不過記得別把自己逼太緊，偶爾也要為生活加點溫度，才有源源不絕的能量！

水瓶座

水瓶腦袋跳躍、創意超群，很適合走創新類斜槓，比如Youtuber、AI工具顧問、設計類講師。只是要學會「落地」，不然團隊真的會跟不上你的節奏！

雙魚座

雙魚夢幻又感性，很適合斜槓做身心靈老師、藝術創作者、香氛設計、靈性指導等療癒型職業。你們的魅力來自靈感與直覺，但也需要有現實一點的夥伴，幫你把夢想一步步實現喔！