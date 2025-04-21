患難見真情！多年好友沙灘散步「意外掉進流沙」　獲救秒交往

▲男子意外陷進流沙中。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名男子和女性好友一起去海灘散步時突然陷入流沙，他發現自己整個人的下半身在幾分鐘內陷入沙中，沒想到危急的情況意外幫助他和好友感情加溫，成功獲救後2人也決定正式交往，特殊故事在網路上爆紅。

男子歐布萊恩(Mitchell O’Brien)近來在臉書上分享，他因為掉入流沙意外交到女友的特別故事，12日和認識多年的女性好友布萊安(Breanne Sika)一同到密西根州海灘Van's Beach散步時，突然陷進流沙。

歐布萊恩表示，2人在沙灘上散步、撿石頭時，布萊安注意到沙面狀態似乎不太穩定，特別提醒他要小心，沒想到話說完不久他整個人突然往下陷，當時布萊安雖然想要報警，可是他有信心可以靠自己爬出來，沒想到沙子往下陷的速度比預料得快，嘗試15分鐘仍然受困，才同意讓布萊安打電話求救。

布萊安表示，「老實說，當時真的感覺很可怕，看到你關心的人有難，但我卻無法靠近他幫忙」，所謂患難見真情，因為這起突發事件意外讓2人發現對彼此的感情，當他們打電話給警方報案時，同時向員警稱呼對方是自己的男女朋友。

消防員趕到現場後，順利把歐布萊恩救出，雖然整個人又累又狼狽，但幸好沒有受傷。回憶起事件，布萊安笑稱，「這個傢伙和我當了2年的好友，我們一直都把對彼此的感覺隱藏起來，結果看到他差點死在我面前時，他就變成我男友了」，如今2人已經開始正式交往。