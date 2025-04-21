北韓擁有生物武器！能夠研製細菌、病毒「編輯基因」　具軍事用途

▲北韓前領導人金正日長子金正男，2017年在在吉隆坡國際機場遭人暗殺身亡。外界研判，北韓擁有以毒筆、毒槍注射毒劑的暗殺能力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年來積極發展核武與導彈技術。不過，美國國務院今年再度透過報告警告，北韓持有生物武器，且至少從1960年代起便已發展生產具軍事用途的細菌、病毒、毒素等相關技術，甚至擁有基因編輯技術，違反《禁止生物武器公約》（BWC）第一、二條之遵守義務。

根據《韓聯社》，美國國務院於當地時間16日公開2025年度《承諾及遵守軍備控管、不擴散、裁軍協議》實施報告，指出美國認為北韓擁有生物武器（BW）專案，且至少從1960年代以後就保有生物武器，且擁有生產細菌、病毒、毒素的技術與能力，並以軍事用途使用在生物武器上。

美國國務院指控，「北韓透過靈活運用國家科學院和其他出處所發現的『CRISPR』（基因編輯技術，可協助人類改寫DNA編碼）等技術，持續保有並發展編輯生物學製品遺傳基因的能力。」

美國國務院認為，北韓能夠透過編輯基因，持續發展出生物武器的製造能力和潛在能力，「北韓極有可能透過『毒筆』等注射器材或小型噴霧器等非常規性系統，達成生物武器物質武器化。北韓從過去以來便將之靈活運用在化學武器，同時用來協助秘密搬運生物武器。」

美國國務院進一步指控，北韓擁有研發生物武器的生命工程技術與武器生產基本設備，並透過軍事等雙重用途，在科學領域上與其他國家展開合作，透過購買生物武器裝備與物質來改善自身能力。

另外，美國國務院也在報告中評估，北韓未來將會在豐溪里核實驗場進行第7次核試。美國強調，「達成『完全無核化』依舊是美國的目標，因此為了達成目標，將持續與日本、南韓以及其他同盟國或夥伴維持緊密溝通。」

據悉，美國國務院去年也曾於4月向國會提交該年度的報告，指控北韓擁有國家生物武器進攻能力與軍用生物武器戰劑製造計畫，有能力製造天花、炭疽菌，並將細菌、病毒、毒素做為生物戰劑原料。