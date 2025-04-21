被陌生男吹口哨搭訕　女拒絕「人行道上遭狂轟4槍」爆血身亡

▲女拒絕搭訕男被殺。（合成圖／翻攝自臉書與Polk County Sheriffs Office）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州一名女子因為在街上沒有理會一名吹口哨的男子，竟然因此引來殺身之禍，當街遭對方在車上連開4槍，由於其中一顆子彈擊中重要動脈，導致她嚴重失血送醫身亡。

43歲男子強生(James Bernard Johnson)因為在街上射殺42歲女子妮基(Nikki Loffredo)，近來謀殺罪名成立，將有可能面臨終身監禁的下場。這起事件發生在2024年7月，妮基清晨獨自一人走在街上時，開車經過的強生突然對她吹口哨。

波爾克郡(Polk)檢察官表示，人在車上的強生還對妮基吆喝，要對方上車和他一起嗨一下，身為調酒師的妮基則回覆，「你哪位？給我滾開」，結果在人行道上中槍。

強生落網後表示，他當時遭到妮基拒絕，覺得對方的反應很不尊重他才會開槍，強調自己當時開槍只是想嚇唬對方，沒有要殺人的意思。本案9日開庭審理，強生被判犯下一級謀殺罪，刑期將於6月20日宣判，他有可能面臨最高終身監禁。

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