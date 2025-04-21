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搶飛機！中國拒收波音737 MAX　馬航：賣給我

▲▼馬來西亞航空,馬航。（圖／路透）

▲馬航母公司證實，該公司正考慮接收波音被中國退回的客機，以縮短等待飛機交付的時間。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞航空集團（MAG）正與美國飛機製造商「波音」（Boeing）洽談，若中國航空公司因美中貿易緊張而停止接收波音飛機，那MAG將考慮接手其中被退回的波音737 MAX客機，以加速MAG旗下馬來西亞航空機隊的更新計畫，並減少租賃依賴。

據路透社報導，此前，MAG已訂購多架波音737 MAX飛機，計劃進一步擴大機隊規模，目標在2030年前打造一支由55架新一代737 MAX組成的窄體機隊。MAG董事總經理依佔依斯邁（Izham Ismail）告訴馬新社，MAG正積極評估是否能接手中國航空公司退回的波音客機，以縮短MAG與波音的飛機交付等待時間。

報導稱，雖然目前全球航空業對新飛機的需求強勁，但由於波音受到監管審查、罷工與供應鏈瓶頸影響，全球交貨時程普遍延誤。依佔依斯邁指出，接手中方退回的波音客機是一個潛在的機會窗口，可讓馬航提前獲得新飛機。

此前，路透社曾報導，波音有部分原定交付中國的737 MAX飛機目前已被運回美國，但媒體暫時還無法確認相關決定是由哪一方所做出；波音與中國政府也尚未對此發表評論。

MAG近年積極推動機隊現代化，上月宣布將直接採購18架737 MAX 8與12架737 MAX 10，並保留額外購買30架的選項。此外，MAG與航空租賃公司（ALC）也達成協議，自2023年至2026年間租賃25架737 MAX，以加速機隊更新進程。

依佔依斯邁強調，若能從中國航空公司釋放的交付時段中購入額外飛機，這批機型將不屬於與ALC簽訂的租賃安排，MAG須透過資本市場籌措新資金。MAG為馬來西亞主權財富基金「國庫控股」（Khazanah Nasional）全資擁有，長期以來致力於改善營運與財務結構，並擴展其在亞太區的航空版圖。

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