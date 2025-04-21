媽和哥死亡2周以上「全身爬滿蟲」　4歲女童被迫伴屍靠巧克力存活

▲紐約一處公寓傳出命案。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約發生一起不幸案件，一名4歲女童被發現獨自生活在公寓中，身旁還有已經死亡的母親和哥哥的遺體，受困的她疑似是靠著吃巧克力才活了下來，2具死者的死亡時間至少2周以上。

事件18日發生在紐約布朗克斯區(Bronx)當地一間公寓，38歲女子麗莎(Lisa Cotton)與8歲兒納西爾(Nazir Millien)被發現已經死亡長達2周，姑姑因為長久沒他們的消息前往查看，結果發現4歲女童受困公寓內被迫伴屍生活。

NYC house of horrors got visit from child services – but girl, 4, was left trapped with corpses, neighbors reveal: ‘They didn’t do s–t’ https://t.co/g0cU3SweQl pic.twitter.com/iUc4PGSdiy — New York Post (@nypost) April 20, 2025

姑姑表示，當她進入公寓中時，發現4歲女童餓著肚子獨自躺在媽媽床上，臉上充滿巧克力的痕跡，2具屍體已經腐爛、還有蟲子在爬，她趕緊抱著孩子逃出事發公寓。

警方表示，他們18日晚間8時30分接到報案，趕到現場發現2具屍體，懷疑患有氣喘的麗莎，可能死於心臟驟停，導致8歲兒子餓死，4歲女兒是靠著吃巧克力活下來，目前已將遺體帶回調查。