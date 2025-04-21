　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽和哥死亡2周以上「全身爬滿蟲」　4歲女童被迫伴屍靠巧克力存活

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲紐約一處公寓傳出命案。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約發生一起不幸案件，一名4歲女童被發現獨自生活在公寓中，身旁還有已經死亡的母親和哥哥的遺體，受困的她疑似是靠著吃巧克力才活了下來，2具死者的死亡時間至少2周以上。

事件18日發生在紐約布朗克斯區(Bronx)當地一間公寓，38歲女子麗莎(Lisa Cotton)與8歲兒納西爾(Nazir Millien)被發現已經死亡長達2周，姑姑因為長久沒他們的消息前往查看，結果發現4歲女童受困公寓內被迫伴屍生活。

姑姑表示，當她進入公寓中時，發現4歲女童餓著肚子獨自躺在媽媽床上，臉上充滿巧克力的痕跡，2具屍體已經腐爛、還有蟲子在爬，她趕緊抱著孩子逃出事發公寓。

警方表示，他們18日晚間8時30分接到報案，趕到現場發現2具屍體，懷疑患有氣喘的麗莎，可能死於心臟驟停，導致8歲兒子餓死，4歲女兒是靠著吃巧克力活下來，目前已將遺體帶回調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／邱瓈寬獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定
最猛金融股！　盤中勁揚8%
黃金飆天價刷新高！　銀樓老闆：股災畢業生錢進金市
黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起
高雄人超熱情！訂單排到明天　飯糰老闆舉牌鞠躬感謝
「網紅洋媳婦」猝逝！家人赴華奔喪　陸籍夫機場下跪道歉
台積電美國廠虧損143億！　南京廠大賺260億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吉娃娃照片「AI擬人化」變帥氣型男　女一看卻崩潰：和老公撞臉

慶祝22歲生日！女大生泡熱水澡突然死亡　「陳屍按摩浴缸中」

25歲男睡覺被毒蛇狂咬10下斃命　驗屍結果翻案「妻和小王勒死」

沙漠美洲獅出沒　失蹤2歲童「深夜遇靈犬保護」流浪11公里獲救

53歲婦發病突然死亡　獨留4歲女童被家中「6比特犬+貴賓」撕咬死

「下巴感覺緊緊的」孕婦好奇上網問ChatGPT意見　意外救了2條命

出國度假犯1簡單錯誤　女落地發現行李「被送到其他國家」崩潰

川普關稅效應！　外媒：台日韓投資「美液化天然氣計畫」

25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

南韓空軍再出包！飛行員按錯按鈕　KA-1演習誤丟油箱、機砲吊艙

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

川普關稅效應！　外媒：台日韓投資「美液化天然氣計畫」

25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

南韓空軍再出包！飛行員按錯按鈕　KA-1演習誤丟油箱、機砲吊艙

媽和哥死亡2周以上「全身爬滿蟲」　4歲女童被迫伴屍靠巧克力存活

好市多10高薪職位曝！不用唸大學也有年薪百萬　收入最高是他

娶錯人？22歲新郎驚見新娘是「45歲準岳母」傻眼　怒控遭設局

《紐時》爆川普將改組國務院　盧比歐駁斥：假新聞

首爾21層公寓火警！警證實60歲縱火男「當場身亡」　2人驚逃墜樓

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」！　最安全5款曝光

日本成第一個與美關稅談判國家！　石破茂：目標建立雙贏

傳8成藍委挺倒閣？　張益贍列9點「揭國民黨算盤」：北市是重災區

台中高分院外半夜發生車禍　男自撞分隔島再撞凹路邊車

明與朱立倫見面！黃國昌：盼賴清德也坐下來談　任何時間地點都可

諷綠選民像「邪教」愛投票惹議　徐巧芯滅火：我指側翼跟網軍

毒癮戲太慘！李運慶自虐「鐵鏈鎖工廠」　70年資深演員心疼痛哭！

川普關稅效應！　外媒：台日韓投資「美液化天然氣計畫」

飯糰店被趕！他想起10年前「也遇惡房東」　被嗆：沒我你能賺錢嗎

快訊／2縣市亮「高溫黃色燈號」　上看36度

25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

快訊／邱瓈寬纏訟8年獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

28年 #老賓士 不見了！　竊賊冒充 #車主 報廢賺6千

國際熱門新聞

紐時：川普將動手「改組國務院」

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

機上最恐怖飲料　空服員示警：極不衛生

南海海槽地震機率至80%　練習這2招保命

美國蛋價漲　川普喊「跌87%太便宜了」

點名8項作弊手段　川普：全球領袖都來求情

波音擬交付廈門航空新機　已折返美國

傑尼斯偶像淪牛郎！　富婆網紅消費忙吹噓

24歲泰勒絲鐵粉忘記歌詞　發現出事了

東京訂房貴！竟是15飯店　疑聯手哄抬價格

川普關稅戰害慘「美國百年汽車品牌」　救命活水要乾枯了

抽電子煙險沒命　美16歲少女：千萬別碰

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」

曼谷倒塌大樓「中國建商」被逮！

更多熱門

相關新聞

不用唸大學也年薪百萬　好市多10高薪職位曝

不用唸大學也年薪百萬　好市多10高薪職位曝

美國連鎖零售巨頭「好市多」（Costco）以「高薪、福利佳」著稱，長年吸引不少人前往求職。美國財經媒體Finance Buzz統計出好市多薪資最高的10個職位，涵蓋技術類崗位與基層勞動工作，部分甚至無需大學學歷，而其中年薪最高的職位，年收入更上看新台幣520萬元。

涉洩密遭調查？　美國防3官員喊冤

涉洩密遭調查？　美國防3官員喊冤

拚貿易戰累了嗎？　川普「憔悴照」曝光

拚貿易戰累了嗎？　川普「憔悴照」曝光

點名8項作弊手段　川普：全球領袖都來求情

點名8項作弊手段　川普：全球領袖都來求情

再爆洩密　美防長分享空襲情報給老婆、弟弟

再爆洩密　美防長分享空襲情報給老婆、弟弟

關鍵字：

紐約女童巧克力Lisa CottonNazir Millien北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

最新詐騙！　一堆人中招

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

紐時：川普將動手「改組國務院」

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

大愛劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工

飯糰店被砸要找新地點　高捷出手了

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

黃正杰媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

經典賽國手「20歲辣女友」IG解放！　他6字表達不滿

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下周邊房產封口

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面