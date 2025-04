媽和哥死亡2周以上「全身爬滿蟲」　4歲女童被迫伴屍靠巧克力存活

▲紐約一處公寓傳出命案。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約發生一起不幸案件,一名4歲女童被發現獨自生活在公寓中,身旁還有已經死亡的母親和哥哥的遺體,受困的她疑似是靠著吃巧克力才活了下來,2具死者的死亡時間至少2周以上。

事件18日發生在紐約布朗克斯區(Bronx)當地一間公寓,38歲女子麗莎(Lisa Cotton)與8歲兒納西爾(Nazir Millien)被發現已經死亡長達2周,姑姑因為長久沒他們的消息前往查看,結果發現4歲女童受困公寓內被迫伴屍生活。

