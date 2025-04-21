白宮平面圖供「萬人共享」瀏覽4年　美政府再爆敏感資訊外洩

▲白宮平面圖等敏感文件被不當共享給上萬人，且時間持續至少4年。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府爆出最新一起資安漏洞，白宮平面圖等敏感文件被不當共享給上萬人，且時間持續至少4年。內部紀錄顯示，這次事件肇因於總務署（GSA）雇員無意間把含有敏感文件的Google Drive雲端硬碟資料夾共享給GSA全體超過1萬1200名員工。

華盛頓郵報指出，這起事件導致上周啟動一項網路安全事件報告與調查，這份共享資料夾除了有白宮平面圖，也有白宮遊客中心擬建造防爆門的細節資訊、協助川普政府舉辦新聞記者會的供應商銀行帳戶資料。

資料夾總計有15個文件檔案，其中9個檔案屬於「受管控的非機密資訊」，也就是不符機密標準但仍須受到保護的敏感資訊；另外，至少有10個檔案不只可讓GSA員工查看，還有編輯權限。紀錄顯示，文件共享時間持續至少4年，從2021年拜登剛上任就存在，一直持續至川普重返白宮，最近一次更新時間點就在上周。

報導指出，一名GSA員工2021年3月共享關於白宮東翼相關文件給全體GSA員工，包括白宮東翼藍圖，這之中有白宮遊客入口、第一夫人辦公室，讓全體員工可以找到並編輯這些文件。同年12月，同一名員工共享另一份類似文件，內容涉及白宮西翼，包括橢圓辦公室等。

多年下來，這些文件一直對GSA全體員工共享，直到上周，GSA監察長辦公室發現不當共享情況。截至17日，相關文件已取消資料夾共享，相關調查正在進行中。

針對這起事件，白宮與總務署20日並未做出回應。安全專家表示，白宮藍圖可能屬於機密，也可能不是機密，取決於文件是否涉及機密安全內容。