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韓美「對等關稅」談判日定在４／２４！　盼以三大領域當籌碼

▲▼南韓代理總統韓悳洙21日上午在首爾召開第5次經濟安保戰略專案小組會議。（圖／達志影像）

▲南韓代理總統韓悳洙21日上午在首爾召開第5次經濟安保戰略專案小組會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府祭出「對等關稅」政策，旨在減少貿易逆差、讓製造業回流美國，在確定90天內暫緩實施後，指定日本、南韓、英國、澳洲、印度為首批談判對象，繼上周完成與日本的初次談判後，確定將於本周24日在華府與南韓進行貿易談判，屆時南韓將派出經濟副總理崔相穆、產業通商資源部長安德根，並以3大領域做為降低關稅的談判籌碼。

根據《韓聯社》，南韓代理總統韓悳洙（原國務總理）今（21）日上午在首爾召開第5次經濟安保戰略專案小組會議時表示，南韓確定將於首爾時間24日晚間9時（台灣時間晚間8時）、美東時間24日上午8時在華府召開「韓美2+2通商談判」。

由南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆、產業通商資源部長安德根，對上美國財政部長班森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

韓悳洙表示，將派崔相穆、安德根組成南韓政府聯合代表團的共同首席代表，前往華府與美方進行交涉與談判，「隨著韓美兩國商業部長進行個別談判，期盼這場美韓兩國的首次會議，能夠成為具有意義的合作出發點。繼上周美國與日本展開談判後，本周輪到我國（南韓），顯示美國同樣也重視美韓關係。」

▲▼南韓產業通商資源部長安德根、南韓經濟副總理崔相穆預計下周出訪美國。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓產業通商資源部長安德根、南韓經濟副總理崔相穆預計下周出訪美國。（圖／達志影像／newscom）

韓悳洙指出，「政府將以國家利益至上為原則，冷靜地與美方進行交涉，竭盡全力尋找能夠達成『雙贏』的方案！未來將以與川普在通話中談及的貿易平衡、造船、液化天然氣（LNG）三大領域為中心，釐清韓美雙方關注的議題，導出達成韓美兩國互惠的談判點。」

韓悳洙承諾，「在談判進行期間，政府也將準備並推動相關政策，協助將我國（南韓）企業所承受的損失降到最低！同時，政府也將持續監控歐盟（EU）和日本等主要國家的談判動向。儘管未來與美方談判道阻且常，但為了讓此次對美談判成功進行，我們需要政府和企業的努力、國民和輿論的支持、政壇內的合作。」

韓悳洙也透露，安德根等相關部門首長將於21日下午造訪國會，詳細說明談判時程和計畫，期盼能夠達成「超越黨派」的合作。

貿易專家向韓媒《朝鮮日報》指出，南韓考慮擴大從美國進口原油、武器、半導體生產設備、飛機（波音）與零件、肉類與農畜產品、農藥與醫藥品、汽車、穀類，作為降低關稅稅率的談判籌碼。

►韓敲定赴美談判人選！擬擴大進口飛機武器降關稅　估川普親上陣

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