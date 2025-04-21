民眾吃披薩驚見毛毛蟲！網美餐廳道歉：加強食材清洗、二次檢查

▲小紐約披薩上面出現毛毛蟲。（圖／民眾提供）

記者黃士原／台北報導

台北市中山區一家餐廳日前發生食安問題，有位民眾在吃披薩時，竟發現上面有一隻毛毛蟲，跟店員反應後只得到「要不要重做」的答案，也沒有道歉，讓她覺得不被尊重。對於此事，餐廳感到抱歉，未來將加強食材清洗流程，也會請外場人員進行第二次檢查，以防止再次發生。

有位女網友昨日在Threads（脆）發文表示，上周六在小紐約披薩中山店用餐時，竟然在披薩上面發現有一隻毛毛蟲，當下立刻向店員反映，但他們的態度讓人感覺是第一次遇到這種事情，當下有詢問要不要重做，但因為他們其實已經吃飽了，就說不用。

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後來店員拿了一份巧克力球出來，並說「不確定你們要不要吃」，然後放著就走了，但從頭到尾都沒有任何一句道歉。女網友也提到，這補償完全沒問過他們的意願，也沒說明什麼。結帳時再問了一次毛毛蟲事件，結果店員的態度是「已經給你們巧克力球補償了」，聽到這句真的很傻眼，從頭到尾都沒有半句道歉，處理過程也完全沒有誠意，讓人感覺根本不被尊重。

對於自家披薩上面出現毛毛蟲，小紐約披薩中山店感到抱歉，未來將加強食材清洗流程，請內場員工多注意外，也會請外場人員進行餐點第二次檢查，以防止再次發生相同事件。同時也會檢討並改善員工危機處理原則，以最大的誠意來補償消費者，而不是自行決定贈送餐點。另外，也會再與消費者聯絡，再度表達歉意。