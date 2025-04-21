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麥當勞「韓風系列」強勢回歸　4／23起換新菜單停賣1品項

▲▼麥當勞「韓風系列」強勢回歸，有「韓風甜辣雞腿堡」、「韓風甜辣炸雞腿」。（圖／業者提供）

▲麥當勞「韓風系列」強勢回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞宣布「韓風系列」自4月23日起回歸，結合韓國直送的「不倒翁OTOKI」韓式甜辣醬推出「韓風甜辣雞腿堡」、「韓風甜辣炸雞腿」，2款都吃得到濃郁韓式風味，限時販售28天。麥當勞也同步換上新菜單，新增3大超值新選擇，麥脆雞腿價格調降1元，原有飲品「熱巧克力」則將停售。

▲▼麥當勞「韓風系列」強勢回歸，有「韓風甜辣雞腿堡」、「韓風甜辣炸雞腿」。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞韓風系列有「韓風甜辣雞腿堡（上）」、「韓風甜辣炸雞腿（下）」。

▲▼麥當勞「韓風系列」強勢回歸，有「韓風甜辣雞腿堡」、「韓風甜辣炸雞腿」。（圖／業者提供）

麥當勞「韓風系列」一共推出2品項，其中「韓風甜辣雞腿堡」嚴選主廚雞腿排，以北海道酪乳粉醃製入味，佐以韓國直送的「不倒翁OTOKI」韓式甜辣醬，濃郁醬香包裹著雞腿肉，再搭配高麗菜絲、番茄片，口感甜中帶辣，單點124元、經典套餐189元。

「韓風甜辣炸雞腿」則將原味麥脆雞腿炸至外酥內嫩後，再裹上正宗韓式甜辣醬，每一口都能吃到酥脆外皮結合甜辣醬料，滿足愛吃韓式炸雞的炸雞控，單點75元、韓風甜辣炸雞腿（2塊）經典套餐199元，4月23日起至5月20日限時回歸。

為歡慶韓風系列回歸，凡掃描麥當勞APP會員QR CODE或登入麥當勞APP全球版歡樂送購買韓風系列套餐，就有機會抽中「可口可樂®韓風醬淋暢享組」，內含獨家設計的可口可樂®韓風醬淋暢享餐墊1張，以及可口可樂®韓風醬淋圍兜兜1件，限量100名；加碼使用麥當勞歡樂送訂超值全餐或分享餐還有機會抽中韓國雙人來回機票，詳情請參考活動網站

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞4月23日起同步調整部分菜單。

4月23日全門市同步換上新菜單，新增3大超值新選擇，包括「1+1星級點」的69元菜單新增麥脆雞腿1塊（原／辣味）；「McCafé」新增「金選咖啡系列」，金選美式咖啡（冰／熱）單點60元、金選那堤（冰／熱）單點87元；「早餐」新增麥香雞，單點48元；以及麥脆雞腿每塊調降1元、單點68元，熱巧克力則宣布停售。

▲▼漢堡王三犇牛肉堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王經典犇牛堡回歸。

另外，漢堡王經典代表作「犇牛堡」近日也回歸，使用370度火烤純牛肉層層堆疊香滑起士片，再覆蓋酥脆培根、淋上獨門醬汁，打造濃郁口感，最少3層牛肉起跳，最多可堆疊10層牛肉，限時販售至5月19日。

其中原價199元的「三犇牛肉堡」特價119元，相當於6折優惠；「五犇牛肉堡」售價168元，幾近5折優惠；「十犇牛肉堡」則可享超殺優惠價269元，46折折扣比半價還划算，每吃一個現省315元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

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