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飲料買1送1、小薯免費送！麥當勞APP本周最新優惠一次看

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞本周優惠券出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP限定優惠出爐，本周祭出指定飲料買1送1、小薯免費送等好康，歡樂送3大品項買1送1則僅剩2天，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至4月23日）
1. 單點中杯指定飲料買1送1（可口可樂／Zero／雪碧／檸檬紅茶）

●門市限定（使用期限：即日起至4月27日） 
1. 單點小杯玉米湯特價40元
2. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）特價42元
3. 單點蘋果派特價34元
4. 麥脆雞腿（原味／辣味）套餐送小薯（得來速限定）

●門市限定（使用期限：4月25日至4月27日） 
1. 買超值全餐送小薯

 ●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至4月22日）
1. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1  
2. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1
3. 單點6塊麥克雞塊買1送1
4. 單點蘋果派買1送1

▲▼21風味館最新優惠。（圖／業者提供）

▲21風味館祭出最新優惠。（圖／業者提供）

21風味館（21PLUS）至5月27日也推出2大回饋優惠，包括「買香草烤雞+1元送香脆炸雞2塊、中杯蜂蜜綠茶2杯特價500元」、「買烤炸雙霸（香草烤雞腿+香脆炸雞）+1元送中杯蜂蜜綠茶1杯特價176元」，以上2優惠只要加價1元直接升級套餐，提醒台大微風、21togo門市、美食外送平台不適用此優惠活動。

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