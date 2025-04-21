摩斯漢堡開賣3款端午節粽子！鹹、甜都有　蒟蒻禮盒限量買1送1

▲摩斯漢堡開賣端午節限定粽子 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻端午節商機，速食品牌「摩斯漢堡」今年應景推出3款粽子，包括2款鹹粽、1款甜粽，即日起限時3周開放預購；同步宣布開賣全新「楊枝甘露蒟蒻」，並祭出禮盒買1送1優惠。

▲▼一共有2款鹹粽、1款甜粽。

摩斯漢堡推出3款端午節限定粽子，有「極上海味粽」，嚴選鮑魚、干貝作為主要內餡，搭配香菇、鹹蛋黃等傳統食材一同包入特製油飯中，打造豐富海味層次，每包5入售價659元，2包優惠價1200元；「懷舊鹹蛋黃粽」則以師傅特製私房油飯搭配軟嫩滷三層肉，再佐以蝦皮、鹹蛋黃及香菇提升風味，每包5入售價559元，2包優惠價999元。

最後是甜粽「紫米芋泥粽」，內餡採用香甜芋泥結合蜜蓮子、紅豆、亞答子，均勻包入紫糯米飯中，口感綿密、甜而不膩，芋香中帶有一絲果香，每包5入售價459元，2包優惠價759元，即日起至5月11日限時開放預購。

▲蒟蒻推出全新口味「楊枝甘露」。

除外，蒟蒻系列也推出新品「楊枝甘露蒟蒻」，使用台灣芒果搭配清爽葡萄柚與百香果，口感酸甜好喝，4月28日起正式上市。即日起至6月1日還可享「蒟蒻禮盒買1箱送1箱」優惠，口味有蜂蜜檸檬、葡萄、蔓越莓3種任選，每箱加價39元則可升級成楊枝甘露蒟蒻，禮盒數量有限、售完為止。

▲本村炸雞限時推出「感恩母親節套餐」。

母親節搶先到來，本村炸雞至5月20日前則推出「感恩母親節套餐」，主打招牌經典薄皮酥脆炸雞，內含大份綜合炸雞及中份無骨腿肉，搭配韓式五花肉、辣炒年糕、炸韓式魚板、韓式飯糰、韓式海苔冬粉卷、炸薯條等餐點，還有5杯60元飲品，限時優惠價2068元，較原價可享89折優惠，5月10日、5月11日限定2天凡購買感恩母親節套餐還送精美「康乃馨」1支，送完為止。