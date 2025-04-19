全中運熱血開幕！　賴清德、黃偉哲齊聚台南迎萬名選手

▲全中運開幕典禮在亞太國際棒球訓練中心登場，總統賴清德、市長黃偉哲與選手們齊聚一堂，氣氛熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

睽違22年，全國中等學校運動會再度在台南登場，開幕典禮19日下午於亞太國際棒球訓練中心少棒主球場盛大舉行，總統賴清德、教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠及台南市長黃偉哲等人親臨現場，迎接全國22縣市、逾1萬8千名選手與教練，共同揭開這場青春熱血的運動盛會序幕。

賴清德總統致詞時兩度肯定台南市政府的籌辦用心，並鼓勵選手在比賽之餘，把握機會探索台南。他也宣布政府將成立「運動部」，系統性推動體育發展，提升全民健康與國家競爭力。

台南市長黃偉哲代表全體市民致上最高歡迎，表示市府以最高規格籌辦賽事，從交通動線、場地品質、醫療支援到文化活動，力求讓選手無後顧之憂，全力以赴，展現最佳實力。他也特別感謝賴清德任內推動亞太棒球訓練中心的規劃與建設，讓今日開幕典禮能在全台最先進的棒球場館中舉行。

▲開幕式融合城門文化意象與RAP表演，展現台南文化魅力與創意活力。

開幕典禮以演唱會等級製作規格，融入台南城門文化意象，22面城垛象徵全國團結與運動家精神，並安排嘻哈團體Crossing跨世兄弟以RAP方式介紹進場隊伍，氣氛熱烈。聖火引燃結合特效與煙火，設計驚喜「芝麻開門」橋段，讓現場歡呼聲不斷。

活動更邀請華南金控盃少棒台南代表隊擔任國歌領唱，由南市田徑選手馬加樂與郭思岑進行運動員宣誓，象徵運動員精神傳承。開幕壓軸則由韓國Super Junior厲旭、日本女團CUTIE STREET、GENBLUE幻藍小熊、玖壹壹、盧廣仲、U:NUS等卡司接力演出，點燃現場氣氛，將活動推向最高潮。

▲超強卡司輪番上陣，將開幕典禮變成青春熱血的音樂派對。

全中運賽事自即日起至4月24日，為期6天在台南各場館展開。市府誠摯邀請民眾走進場館，為選手加油打氣，一同見證青春、汗水與榮耀交織的感動時刻。