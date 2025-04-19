來找頭路！　台南勞工局辦「台南好生活台南呷頭路」中型徵才活動

▲勞工局「台南好生活 台南呷頭路」徵才活動現場，企業與求職者積極交流，尋找合適的工作機會。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



為實現「希望家園」施政願景，台南市勞工局19日上午於東區和平里活動中心舉辦2025「台南好生活台南呷頭路」第1場中型徵才活動，吸引了前瞻能源科技、環球水泥、台灣大創百貨等27家企業參與，提供高達1022個工作機會，此次徵才活動有超過8成的職缺薪資超過3萬元，涵蓋各行各業，為求職者提供多元選擇。



勞工局長王鑫基表示，勞工局一直致力於為企業與求職者搭建便捷的媒合平台，並計劃今年舉辦超過60場就業徵才活動。他強調，此次中型徵才活動尤其針對餐飲、旅宿、客運等行業提供了大量的職缺，如台灣大創百貨、小鹿文娛、台灣糖業、群品餐飲等知名品牌，共釋出405個職缺，助力台南地區勞動市場的發展，實現三方共贏的局面。



此外，勞工局也特別為銀髮族設定了服務據點，提供中高齡者就業諮詢服務。王鑫基局長指出，在高齡化社會的趨勢下，銀髮族將是未來職場中極具價值的勞動力，尤其在服務業與旅宿業，銀髮人才的需求日益增加，他鼓勵企業積極吸納銀髮人才。



勞工局職訓就服中心預告，將於4月22日在永康區鹽興里社教文化會館舉辦「銀髮人才服務據點就業徵才活動」，並於5月24日於南台科技大學舉辦第二場大型就業博覽會，歡迎各界民眾踴躍參加，找到理想工作。