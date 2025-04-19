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同框賴清德　蔣萬安喊：居大位者要時刻以民生為主

▲總統賴清德、台北市長蔣萬安出席松山慈惠堂起駕儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、台北市長蔣萬安出席松山慈惠堂起駕儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市一年一度地方盛事松山慈惠堂母娘文化祭今（19日）登場，且恰逢母娘文化館落成，總統賴清德、內政部長劉世芳、台北市長蔣萬安都受邀出席揭牌儀式。蔣萬安致詞時說，母娘慈悲為懷的精神也讓大家知道，少不了要看到社會的真實，瞭解基層百姓的心聲，「所以居大位者，一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念」。

蔣萬安致詞時說，上個月3月30日，也才來參加松山慈惠堂羅天大醮的平安福宴，也就在母娘文化館舉行，非常恭喜慈惠堂歷經4年多的工程，在3月22日正式竣工啟用，未來這裡將保存道教文物、宣揚道教文化並持續推廣母娘慈悲為懷的精神。

蔣萬安提到，在很早之前，郭葉子堂主承接母娘天命，從開堂祭祀之後，神威遠播、救人無數，從基隆路的家宅到興安街，再到現在的巍峨大廟，歷經55年，見證了母娘的慈悲氣勢。另一方面，慈惠堂不只是在地的信仰中心，同時也為社會注入無限的暖流，從事各項的公益，也捐贈許多的物資設備給台北市政府。

另外，蔣萬安特別提到，去年11月，北市少棒勁旅東元國小當時苦無一台交通車，到處募款四處碰壁，後來校長跟他反應後，第一時間他聯繫松山慈惠堂李瑞彬總策劃，「他二話不說慷慨解囊，只要是為了我們台灣的孩子、為了基層棒球的推廣，他願意全力支援」，所以在這裡非常感謝慈惠堂將愛心散播在社會的每一個角落。

蔣萬安說，母娘慈悲為懷的精神也讓大家知道，少不了要看到社會的真實，瞭解基層百姓的心聲，「所以居大位者，一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念」。蔣表示，每一次來慈惠堂，他都祈求風調雨順、國泰民安，最近台灣面對外在形勢的險峻，內部社會也不應該再有太多的風雨與紛擾，讓大家共同努力。

「為所有的百姓打造安居樂業的環境，讓大家的心更加的安定。」蔣萬安說，扶鸞起駕是大家共同的責任，大家一起努力向前，為民謀取最大的福祉。再次的恭喜慈惠堂母娘文化館正式的落成啟用，也祝福所有信眾大德平安順心。

▲台北市長蔣萬安、總統賴清德出席松山慈惠堂宮廟活動。（圖／記者林敬旻攝）

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