汛期將至！南消五大隊防災總動員　黃偉哲：防災要日常化

▲台南市消防局第五大隊與各單位進行防汛演練，模擬災害應變狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年汛期與颱風來襲前夕，台南市消防局都會進行一連串防災整備，消防局第五救災救護大隊19日於轄內辦理「超前部署驗證演練」，結合地方政府、區公所、里鄰與多個民力單位，全方位檢視應變機制，提前部署防汛，展現守護城市安全的決心。

此次演練實地車巡易淹水高風險區域，並由消防與公所人員聯合里長，訪視轄內水災保全戶，提供防災建議、宣導避災資訊，強化居民自我防災與避難的意識，讓防災教育深入社區。

實兵演練部分，動員消防、義消與多個救難團體，於關鍵地點部署水域救生船艇、災害應變器材，實施裝備展示與通報演練。過程中同步清點人力與資源，並透過模擬情境測試各單位應變協調效率，達成整體防災動員的目標。

市長黃偉哲指出，極端氣候日益頻繁，防災不再只是應急動作，更該是日常規劃與制度運作的一部分。他強調：「透過演練，不只是政府單位的協調，也希望市民能參與並了解整體防災流程，一起守護台南這座城市。」

消防局長李明峯也說明，第五大隊已完成應變機制整備，從器材排程、民力協調、災情通報模擬到資源整合，務求第一時間能投入救災。他強調：「這場演練就像戰前總檢查，我們要確保一旦災害發生，能立即啟動防線，保障市民安全。」