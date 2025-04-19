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「賴清德的終極武器是川普」　李艷秋：在野黨準備好接招了嗎？

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

實習記者石嘉豪／台北報導

檢方近日針對全台多起涉嫌偽造連署書的罷免案展開調查，直至今（19日）清晨，又有2名國民黨北市黨部黨工遭羈押禁見。對此，資深媒體人李艷秋表示，連日來的動作，就是為了轉移府院黨佈滿匪諜的醜聞，李艷秋開酸，賴清德還有一項終級武器，就是美國總統川普，某天，川普大人會突然發言，希望美國和台灣簽下的關稅協定，不會被親中的政黨破壞，為此，她想問，在野黨準備好接招了嗎？

國民黨北市黨部因幽靈連署案遭到檢調搜索，並帶回主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人，檢方於約談後進一步向北院聲押，北院今日清晨裁定姚富文、初文卿，收押禁見；黃呂錦茹與曾繁川，則無保請回。

針對近日檢方展開全台搜索的大動作，李艷秋提到，大罷免之外，民進黨還對在野陣營大搜索、大抄家、大追殺，意圖轉移府院黨佈滿匪諜的醜聞，尤其民進黨一直沒有回答大家的疑問，譬如，總是指著別人是中共同路人，結果自己的府院黨根本由匪諜控制。

李艷秋質疑，賴清德、吳釗燮、游錫堃不說明，卓榮泰則是要國民黨的地方政府負責，側翼帶風向說藍白沒被查到，是因為匪諜不會滲透自己人，無恥的脫罪之詞，是在測試如何一秒激怒民眾嗎？

此外，李艷秋點出，發動全面罷免親共立委，但證據呢？李艷秋表示，沒看到被罷免的立委有親共的證據，府院黨跟大罷免的金主家卻藏有共匪，且證據確鑿。

李艷秋接著抨擊，剛投完票就搞大罷免，輸了不認帳，所以投在野黨的，就不是民意囉？投給在野黨的是下等公民嗎？五院控制了四院還不行，一定要把唯一可以監督制衡的立法院拿下，這不是獨裁，什麼是獨裁？

至於藍營幽靈連署案遭調查，李艷秋認為，檢調對罷綠單位發動全面性的搜索，當然是執政者授意，對賴清德來說，他必須用上所有手段和資源，確保大罷免絕不會功敗垂成。

李艷秋開酸，賴清德還有一項終級武器，就是美國總統川普，不要覺得不可思議，目前正在進行關稅談判，賴清德政府可能放棄為人民和產業據理力爭 ，交換川普幫忙賴政府。

李艷秋說，於是，某一天，在大罷免的關鍵時刻，川普大人會突然發言，希望台灣的政黨，不要跟中國站在一起，要支持反共及勇於對抗的政黨，希望美國和台灣簽下的關稅協定，不會被親中的政黨破壞。李艷秋強調，千萬不要覺得好笑，一狂一癲，什麼事都可能發生，在野黨，你們準備好接招了嗎？

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