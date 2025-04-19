國民黨喊上凱道！她傻眼「整個政治判斷都錯」：逼更多人連署罷免

▲國民黨連兩天集結在北檢前 。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

為了抗議司法不公，國民黨連兩天到北檢前集結。財經網美胡采蘋就表示，國民黨整體政治判斷失準，根本「越走越錯」，原本應該果斷回擊大罷免，卻匆忙推動反制罷免導致連署出現死亡資料，現在又打算上凱道與發動倒閣，整體策略荒腔走板，「師出無名必敗，去凱道只會逼出更多人連署罷免，增加對決性，這真的哪來的天才政治家？」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」開批國民黨，「整個政治判斷都是錯的，越走越錯，一開始大罷免就應該要反制，匆匆忙忙出來要做對抗性罷免，準備不足導致出現死亡連署，現在被查了又說要上凱道、要倒閣」，直呼國民黨整體策略荒腔走板，「誰會為了造假的連署走上街頭？」

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胡采蘋指出，國民黨這一連串操作根本沒有準備好，上凱道結果卻「發現沒有人」，行動完全失敗。至於倒閣，更是沒有民眾黨的支持就不可能成功，且一旦成功，反而可能讓總統賴清德獲得「國會重選的正當性」，對賴清德來說是轉機，對發動方則會背上政治動盪的罪名，「民眾黨現在民調暴跌，八席都保不住，為什麼要參加倒閣？」

她甚至點名蔣萬安，認為蔣的政治判斷「幾乎是高中生等級」，並指出此舉反而讓民進黨搞清楚現在最怕的是誰，「讓綠營搞清楚現在最怕的是王鴻薇，不上街頭都看不出來誰最不穩。」

面對近日罷免聲勢強勁，胡采蘋認為，與其說是民眾被川普戰爭言論鼓動，不如說是國民黨自己引火自焚，「胡亂凍刪預算、破壞憲法法庭、惡搞財政劃分」，導致民眾擔心國家未來，「國際局勢越不穩民眾才越擔心。」

她建議，國民黨現在應該做的是「去要求國是會議、和談，恢復政府預算，幫助國家穩定下來，這才是大家真正需要的」，直言「師出無名必敗，去凱道只會逼出更多人連署罷免，增加對決性」，最後還不忘酸一句：「這真的哪來的天才政治家。」