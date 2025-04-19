引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

▲立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨連續2日在北檢前集結，抗議司法不公。國民黨立委吳宗憲引用德國牧師馬丁·尼莫拉在二戰後寫下的懺悔詩〈起初他們（First they came）〉並表示，這幾天，滿城風雨、風聲鶴唳。司法的利刃只刺向異己，綠色的膠帶想封住他們的嘴，呼籲大家奮起抵抗，捍衛民主與自由，「天越黑暗，我們更要成為勇敢的人」。

吳宗憲指出，民進黨執政下，竟動用檢警大軍，針對發起或聲援罷免綠委人士進行清算，突襲國民黨新北、台北、高雄等地黨部，粗暴帶走十多位青年與黨部幹部。他們嚴正譴責這種踐踏民主、壓制公民權利的行徑，拒絕辦藍不辦綠、拒絕雙標濫權，拒絕讓威權披著民主的皮捲土重來。

「司法悲歌，讓人心寒，更讓人害怕」。吳宗憲問，今天是他們，明天會是誰？就是民進黨想要的——製造寒蟬效應，讓人民噤聲，讓異議消失。但是，怕就輸了。當司法淪為執政者打壓異己的手段，挺身捍衛他們珍視的民主、自由與法治，不再是選擇，而是責任義務。

「自己的國家要自己救。面對壞人，我們無懼放下法律、拿起武器，勇敢地走上街頭。在民主與獨裁的十字路口，只有我們站出來，民主的旗子才不會倒下」。吳宗憲引用德國牧師馬丁·尼莫拉在二戰後寫下的懺悔詩〈起初他們（First they came）〉，至今仍刺耳地真實：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人。當他們抓社會民主主義者的時候，我沉默，因為我不是社會民主主義者。當他們抓工會成員的時候，我沉默，因為我不是工會成員。當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」

吳宗憲提到，今天，他們不能沉默。因為這不只是他們的事，是每一個人的事。吳宗憲也透露，這兩天他未能親赴聲援，許多朋友關心，主要是因昨日下午剛返回台北，即接獲父親急診送醫的消息，緊急趕往桃園探視，主席朱立倫與總召傅崐萁皆知情。雖不在現場，但全程關注北檢情勢，與同志們密切討論因應、提出聲援與策略。

吳宗憲提到，對賴政府的種種惡行表示抗議，他從未缺席。無論是國會內針對刑訴提案與質詢，還是長期揭露並譴責以北檢為首的司法雙標濫權，這場監督行動上，他始終站在第一線，直球對決，從不退讓。

吳宗憲喊話，在這場盛大的戰役裡，每一個人都是夥伴。感謝每一位願意站出來的你、每一個勇敢發聲的你。大家都是堂堂正正的台灣人，為了大家的國家，他們反對戒嚴，反對獨裁。聲援青年、譴責濫用司法、守護罷免權利——這場戰鬥尚未結束，4月26日，凱道見。

