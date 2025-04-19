黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

▲黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押 。（圖／翻攝朱立倫臉書）



記者崔至雲／台北報導

北檢偵辦涉幽靈連署案，台北地院今（19日）凌晨裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，但仍有兩黨工遭收押。國民黨主席朱立倫今早也在北院前等到黃呂錦茹出北院。事後朱發臉書表示，正義不會被關住，戰鬥仍在繼續，「我們一定奮戰到底，我們對於所有受到冤屈、受到司法打壓的朋友，我們一定力挺到底」。

朱立倫指出，全民跟他們在北檢外守候的心，通通在一起。他們在漫長的黑夜等待，盼到黎明升起，希望司法能給出正義。經過48小時，全台灣民眾都關心這件事情，一個獨裁的賴清德政府怎麼樣打壓在野黨、怎麼樣讓台灣民主關進黑牢當中，用司法的大刀、用檢調，不斷地在全臺灣大搜索、大交保、大收押，讓只要對賴清德有意見的朋友都受到最嚴厲，甚至非常不公平，而且完全不對等的司法待遇。

朱立倫提到，黃呂錦茹75歲了，臺北市只要認識黃呂的人都對她非常的尊敬。她就像一個媽媽一樣，對很多的同仁及朋友，做善事、照顧大家。民進黨的司法機關憑臆測就想要把她收押，最終仍是失敗。

然而，朱立倫說，追討正義的戰鬥仍要繼續，他們還有台北市黨部兩位基層黨工被收押禁見，他們是國民黨的家人，他們仍要強調「司法要正義，戰鬥要繼續。」因為在此同時，不止他們，甚至在臺灣各地還在持續進行司法的大搜索、大收押、大交保。他們一定奮戰到底，他們對於所有受到冤屈、受到司法打壓的朋友，他們一定力挺到底。他們要繼續戰獨裁，為了臺灣民主、為了他們的未來，大家要站出來。

