　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

▲▼ 黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押 。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押 。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者崔至雲／台北報導

北檢偵辦涉幽靈連署案，台北地院今（19日）凌晨裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，但仍有兩黨工遭收押。國民黨主席朱立倫今早也在北院前等到黃呂錦茹出北院。事後朱發臉書表示，正義不會被關住，戰鬥仍在繼續，「我們一定奮戰到底，我們對於所有受到冤屈、受到司法打壓的朋友，我們一定力挺到底」。

朱立倫指出，全民跟他們在北檢外守候的心，通通在一起。他們在漫長的黑夜等待，盼到黎明升起，希望司法能給出正義。經過48小時，全台灣民眾都關心這件事情，一個獨裁的賴清德政府怎麼樣打壓在野黨、怎麼樣讓台灣民主關進黑牢當中，用司法的大刀、用檢調，不斷地在全臺灣大搜索、大交保、大收押，讓只要對賴清德有意見的朋友都受到最嚴厲，甚至非常不公平，而且完全不對等的司法待遇。

朱立倫提到，黃呂錦茹75歲了，臺北市只要認識黃呂的人都對她非常的尊敬。她就像一個媽媽一樣，對很多的同仁及朋友，做善事、照顧大家。民進黨的司法機關憑臆測就想要把她收押，最終仍是失敗。

然而，朱立倫說，追討正義的戰鬥仍要繼續，他們還有台北市黨部兩位基層黨工被收押禁見，他們是國民黨的家人，他們仍要強調「司法要正義，戰鬥要繼續。」因為在此同時，不止他們，甚至在臺灣各地還在持續進行司法的大搜索、大收押、大交保。他們一定奮戰到底，他們對於所有受到冤屈、受到司法打壓的朋友，他們一定力挺到底。他們要繼續戰獨裁，為了臺灣民主、為了他們的未來，大家要站出來。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暈倒「掐人中」有用？　重症醫：恐釀更大傷害！正確做法曝
詐騙新招！　給「1個QR Code」存款少1萬
國中師和女學生「車上性行為」！　遭判刑2年
他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了點名怒轟
年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

涉幽靈連署黃呂錦茹無保請回　朱立倫轟：憑臆測就想收押

「大罷免若贏院長柯建銘！」　國民黨做Q版貼紙嗆：獨裁民進黨

藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕霸氣回擊：反空汙是800萬民意展現

蔣萬安知法犯法仍衝北檢　陳賢蔚赴監院檢舉要求彈劾

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

戚薇.李承鉉吵架情緒好穩定　理性確認「你是故意摔門嗎？」

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

【夢幻連動】#李多慧 #金娜妍 合體大跳疾風街道

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

涉幽靈連署黃呂錦茹無保請回　朱立倫轟：憑臆測就想收押

「大罷免若贏院長柯建銘！」　國民黨做Q版貼紙嗆：獨裁民進黨

藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕霸氣回擊：反空汙是800萬民意展現

蔣萬安知法犯法仍衝北檢　陳賢蔚赴監院檢舉要求彈劾

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

7招小技巧幫助惱人濕鞋快乾　咖啡渣、小蘇打「除臭又除濕」超好用

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

暈倒了「掐人中」有用嗎？　重症醫：恐釀更大傷害！正確做法曝光

花蓮消防替代役男販毒！執勤時「騎公務車」外出交易　秒遭警活逮

受川普關稅重擊　Volvo擬在美裁員800人

預算有限「裝潢要先做哪？」　網點名1處：事後做最麻煩

陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」

解放軍直-10在民船低空盤旋　模擬台海作戰延長航程

91歲阿北散步迷路　東港暖警查出住處送他回家

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

政治熱門新聞

朱立倫聲援黃呂錦茹：憑臆測就想收押

「大罷免若贏院長柯建銘！」　國民黨做Q版貼紙嗆：獨裁民進黨

藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

批蔣萬安喊倒閣「總統還是賴清德」　陳揮文點3誤判：忘了自己是誰

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

19名國人持中國身分證遭除戶

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕回擊：800萬民意展現

蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

警遭誤認學運打人　告百網友求償

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

綠營罷韓不起訴　盧秀燕：為何如今變重罰

林淑芬嗆黃國昌「臭卒仔」　陳智菡反擊：這就是綠委的品質

更多熱門

相關新聞

黃呂錦茹無保請回　北院公開原因

黃呂錦茹無保請回　北院公開原因

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因「死亡連署」案遭檢方聲押禁見，今日（19日）清晨5時許獲北院裁定無保請回。北院表示，由於卷內並無任何供述證據或客觀證據可以認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，無法僅因她身為國民黨台北市黨部的最高層，就推論她有同意或指示偽造提議人名冊，最終因犯罪嫌疑不足，裁定當庭釋放。

朱立倫聲援黃呂錦茹：憑臆測就想收押

朱立倫聲援黃呂錦茹：憑臆測就想收押

朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　警舉牌勸導：停止宣講

朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　警舉牌勸導：停止宣講

藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

黃呂錦茹聲押庭　估晚間9點40分開庭

黃呂錦茹聲押庭　估晚間9點40分開庭

關鍵字：

黃呂錦茹無保請回黨工收押朱立倫司法

讀者迴響

熱門新聞

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女遭撞死

被朋友鼓勵減重！她狂瘦18公斤撞臉王祖賢

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

周杰倫深夜0偽裝現身台北　對面竟是山下智久

川普「正在與中國談判」：4周內達成協議

「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

父逝「兒突繼承千萬負債」　律師給解方

快訊／涉幽靈連署！　國民黨2人羈押禁見、2無保請回

真美子要生了！大谷翔平請陪產假

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面