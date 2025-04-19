　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

▲▼朱立倫聲援黃呂錦茹遭檢舉　北市警舉牌勸導：停止宣講。（圖／翻攝自臉書／朱立倫）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／翻攝自臉書／朱立倫）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨青年軍發起罷免綠委，各地黨部卻都涉入「死亡連署」、偽造文書遭調查，北市黨部同樣遭查辦，台北地院今（19日）凌晨裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，書記長初文卿、總幹事姚富文遭收押禁見。對於多位藍營青年軍遭列被告，駐德大使謝志偉酸，一定是黨裏有高層騙他們，「放心，此事保證絕對死無對證」。

藍營發動罷免綠委一階加補件，死亡連署累積高達1923份，不合格份數近2萬，相關連署工作涉不實連署、偽造文書，國民黨台南、台北、新北、高雄黨部接連遭到搜索，多位青年軍、黨工遭到約談，部分人更遭到收押。台北市政府秘書長、選委會主委李泰興日前備詢時也坦言，許多涉抄名冊連署書的錯誤一望即知，甚至連簽名都抄錯。前中廣董事長趙少康也坦言藍營有抄名冊，「確實不該，但沒有嚴重到關人。」

而國民黨主席朱立倫前晚率黨公職與支持者至北檢外抗議，台北市長蔣萬安與桃園市長張善政皆有參加，不過蔣萬安在警方第二次舉牌後，便順勢離場。由於法院是集會禁制區，該活動未獲申請核准，遭警方7次舉牌，朱立倫則宣告已申請到4月26日路權，要大家上凱道「罷免賴清德」。

多位國民黨青年軍遭列被告，謝志偉表示，有朋友來訊詢問，「那些年輕人怎麼敢幹出死亡連署的犯罪蠢事？」自己則回，一定是黨裏有高層騙他們，「放心，此事保證絕對死無對證」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台景點大洗牌！1地爆冷奪冠　台北101跌出前10
新北男雙眼遭挖出　送醫時「1顆被捏爛」
山本由伸超狂！飆10K率道奇4連勝　連21局無責失居雙冠王
讓囚犯洩慾抒壓！　義監獄首設「性愛房」
ETF換股潮！3檔規模破百億　調整成分股一次看
揭牌「紅布不慎蓋到賴清德頭上」　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃呂錦茹無保請回、黨部2人遭羈押　蔣萬安不捨：一定聲援

幕後／倒閣成真選項！　卸壓、奪回主導權成國民黨內部共識

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟不慎蓋到頭上

藍黨工涉幽靈連署恐遭重罰　林俊憲酸：歸功於謝龍介修的選罷法

朱立倫率眾圍北檢抗議「死亡連署」案　綠：作弊被抓到就翻臉？

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

戚薇.李承鉉吵架情緒好穩定　理性確認「你是故意摔門嗎？」

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

【酒精婚禮】俄羅斯人+原住民喝到餐廳賠錢XD

黃呂錦茹無保請回、黨部2人遭羈押　蔣萬安不捨：一定聲援

幕後／倒閣成真選項！　卸壓、奪回主導權成國民黨內部共識

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟不慎蓋到頭上

藍黨工涉幽靈連署恐遭重罰　林俊憲酸：歸功於謝龍介修的選罷法

朱立倫率眾圍北檢抗議「死亡連署」案　綠：作弊被抓到就翻臉？

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

拒絕日本控制釣魚台！　專家示警：中國擬派「民兵喬裝漁民」登島

快訊／獨行俠戴維斯悲情爆砍40分　灰熊莫蘭特帶傷挺進季後賽

大讚台灣搭車「1方案」超值！日本作家笑喊佛心：懶得走路了

黃呂錦茹無保請回、黨部2人遭羈押　蔣萬安不捨：一定聲援

當紅女星爆借酒裝瘋！撲180cm型男「伸手進私處撈來撈去」她全程目睹

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

孔曉振黑洋裝搭粉紫包鬆弛感拉滿！時尚氣質網友狂讚零負評

「過度成就者」總是忙計畫下件事！以為成功=安全　休息反而恐慌

金門警掃蕩酒駕與改裝噪音車！守護居民安全與寧靜

「風熱友」長抱35年中區商業地　改建14層首購大樓

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

政治熱門新聞

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

朱立倫聲援黃呂錦茹：憑臆測就想收押

「大罷免若贏院長柯建銘！」　國民黨做Q版貼紙嗆：獨裁民進黨

藍營連2天北檢集結！　朱立倫籲426上凱道：讓台灣民主不再黑暗

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

批蔣萬安喊倒閣「總統還是賴清德」　陳揮文點3誤判：忘了自己是誰

蔣萬安喊倒閣　蔡正元氣炸嗆「沒腦筋」：拿一桶雞腿換一塊雞屁股

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

19名國人持中國身分證遭除戶

蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

挨批「幽靈連署始祖」　盧秀燕回擊：800萬民意展現

警遭誤認學運打人　告百網友求償

更多熱門

相關新聞

朱立倫率眾圍北檢抗議「死亡連署」案　綠：作弊被抓到就翻臉？

朱立倫率眾圍北檢抗議「死亡連署」案　綠：作弊被抓到就翻臉？

國民黨交辦青年軍發起罷免綠委，各地黨部卻都涉入「死亡連署」、偽造文書遭調查，北市黨部同樣遭查辦，國民黨也由黨主席朱立倫號召，包含台北市長蔣萬安在內黨公職、支持者，連日赴北檢、北院包圍抗議。對此，民進黨今（19日）表示，國民黨主導的大規模造假連署，已被各縣市選委會抓出總計多達19,844份錯假連署，其中還有1,923份死亡連署，作弊被抓到，就翻臉？不檢討、不道歉，甚至狠狠地踐踏司法，全黨上下顛倒是非，才是傷害民主憲政體制的最大兇手。

國民黨喊上凱道！她傻眼：逼更多人連署罷免

國民黨喊上凱道！她傻眼：逼更多人連署罷免

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

引用德國牧師懺悔詩談司法正義　吳宗憲：天越黑更要成為勇敢的人

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

關鍵字：

國民黨青年軍大罷免偽造文書死亡連署朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女遭撞死

被朋友鼓勵減重！她狂瘦18公斤撞臉王祖賢

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

周杰倫深夜0偽裝現身台北　對面竟是山下智久

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千元」

「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

父逝「兒突繼承千萬負債」　律師給解方

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面