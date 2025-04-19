藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／翻攝自臉書／朱立倫）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨青年軍發起罷免綠委，各地黨部卻都涉入「死亡連署」、偽造文書遭調查，北市黨部同樣遭查辦，台北地院今（19日）凌晨裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，書記長初文卿、總幹事姚富文遭收押禁見。對於多位藍營青年軍遭列被告，駐德大使謝志偉酸，一定是黨裏有高層騙他們，「放心，此事保證絕對死無對證」。

藍營發動罷免綠委一階加補件，死亡連署累積高達1923份，不合格份數近2萬，相關連署工作涉不實連署、偽造文書，國民黨台南、台北、新北、高雄黨部接連遭到搜索，多位青年軍、黨工遭到約談，部分人更遭到收押。台北市政府秘書長、選委會主委李泰興日前備詢時也坦言，許多涉抄名冊連署書的錯誤一望即知，甚至連簽名都抄錯。前中廣董事長趙少康也坦言藍營有抄名冊，「確實不該，但沒有嚴重到關人。」

而國民黨主席朱立倫前晚率黨公職與支持者至北檢外抗議，台北市長蔣萬安與桃園市長張善政皆有參加，不過蔣萬安在警方第二次舉牌後，便順勢離場。由於法院是集會禁制區，該活動未獲申請核准，遭警方7次舉牌，朱立倫則宣告已申請到4月26日路權，要大家上凱道「罷免賴清德」。

多位國民黨青年軍遭列被告，謝志偉表示，有朋友來訊詢問，「那些年輕人怎麼敢幹出死亡連署的犯罪蠢事？」自己則回，一定是黨裏有高層騙他們，「放心，此事保證絕對死無對證」。

