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押房籌錢遭罷團質疑裝窮　羅智強：岳母離世前的愛竟成攻擊理由

▲中國國民黨立委羅智強。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲中國國民黨立委羅智強。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委羅智強日前表示，因為財務告急，所以打算把房子拿去抵押，以利接下來能面對大罷免，然而，罷團則質疑，羅智強名下擁有千萬房產和存款，根本是在打悲情牌裝窮。對此，羅智強今（19日）表示，夫妻兩人工作三十多年，一點一滴辛苦積攢，再加上岳母離世前的心意，這些財產，全都不貪不偷不搶，沒想到岳母離世前對妻子的疼愛，竟成為執政者攻擊他的理由。

羅智強提到，前幾天，他忙到深夜才回家，推開門時，看到妻子一個人坐在客廳的沙發上，屋裡沒開燈，於是他走過去開了燈，正想問妻子怎麼不開燈，卻看見妻子臉上掛著淚痕。

羅智強表示，他坐下後，輕聲問妻子怎麼了？妻子則說，沒什麼，只是突然好想媽媽。羅智強透露，自己沒有多說什麼，只是靜靜握住妻子的手，然後對妻子說，有岳母在天上保佑，我們不會被打倒的。

羅智強指出，這段時間，綠營媒體與網軍瘋狂出招，謠言一波接一波，連續不斷，妻子平時堅強，卻也有脆弱的時候，這些惡意的攻擊，終究會讓人心累、讓人疲憊，其中一個謠言是關於他和妻子的財產。

羅智強說明，有人質疑他們怎麼這麼快就能還房貸，他們不會知道，那當中有妻子母親留下的愛，他的太太畢業於中山大學音樂系，主修小提琴，十七、八歲時就開始靠演奏打工，琴藝精湛，機會不斷。

然而妻子大學畢業後，羅智強說，妻子就一邊參加樂團，一邊教琴，教學認真又有耐心，學生不少，收入穩定，那時的妻子，是典型的小資女孩，但收入有一半都交給了母親，岳母從不多問，只是默默收下女兒的孝心，將它放進心裡，存進帳本。

羅智強坦言，自己和太太交往時，正是人生最低谷的時候，那時候他剛參選高雄市議員落敗，沒了工作，也沒了方向，心情不好的時候，這位有才華的小資女生，會開著她的小OPEL車，載著羅智強去兜風散心。

直至結婚後，羅智強說，他們一起到台北打拚，靠著彼此努力與多年積蓄，在木柵買下一間小屋，室內19坪、權狀32坪，總價約800萬二手屋，那是他和妻子愛的小窩，和太太、女兒，住得平安也甜蜜。

羅智強進一步說，幾年後，女兒漸漸長大，也迎來第二個孩子，感覺空間不夠用，剛好社區同棟大樓有另一間室內43坪、權狀68坪，總價1800多萬的二手房子要出售。此時，羅智強選擇賣掉舊屋，咬牙申請房貸，換來現在這個住了十多年的家，到2012年出任總統府副秘書長時，第一次申報財產，大概還剩下的780萬左右的房貸。

不過，羅智強點出，在2013年，他因反對司法關說的風暴，離開了總統府，經濟壓力變大，某一天，岳母來台北探望他們，突然拿出200萬元要幫他們還房貸，太太堅決推辭，說不能拿媽媽的錢。

羅智強則記憶猶新，岳母對妻子說了一段話，「這不是我的錢，是妳這些年給我的孝親費，我一分都沒用，全幫妳存下來了。這是妳的錢。妳的爸爸已不在了，而我的身體越來越差，萬一有個三長兩短，這筆錢，是該還妳的時候了。」

羅智強表示，隔年，岳母又給了太太100多萬，再幾年後，岳母便於2019年辭世遠行，回到天國，所以，他知道，為什麼妻子會在深夜默默流淚，那不只是對這些天來惡意抹黑感到委屈，也是想起岳母離世前對她的疼愛，及這份疼愛，竟成為執政者攻擊他的理由。

羅智強控訴，那些人根本不曉得，還房貸的背後，是母女間一筆安靜無聲、卻深沉如山的愛。接著他細數，自己現在的財產，以最近一次的財產申報上來說，就是一間購入價1800多萬的房子，1200多萬存款，約60萬有價證券，妻子的兩把價值138萬小提琴，7張保單，一部車，一個資本額50萬的出版社，同時，也還有153萬元房貸的債務。

羅智強再次強調，我們夫妻兩人工作三十多年，一點一滴辛苦積攢，再加上岳母的心意，這些財產，不貪不偷不搶，每一分錢都來自努力與誠實，有人問他，這樣的財產算多嗎？他其實不知道，也不在意。

之所以不在意，羅智強說，因為在他心中，最珍貴的資產，不是銀行裡的數字，而是身邊這個人，默默陪他走過風雨，會在深夜想念母親的妻子，她的淚水提醒了羅智強，彼此不只是為了選戰而戰，我們是為了守住一種誠實的生活方式，守住那些我們愛過、感謝過、並肩走過的真情。

最後，羅智強表示，他要謝謝岳母，也謝謝親愛的妻子，他們會撐過去，也會走得更遠，但要拜託大家一件事情，如果有人對他的財產造謠，請大家把他這篇文章，他和他妻子的心情，傳給朋友們看。

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