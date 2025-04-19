拒絕日本控制釣魚台！　專家示警：中國擬派「民兵喬裝漁民」登島

▲日本實際控制尖閣諸島（釣魚台），中國則聲稱擁有其主權。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本前首相安倍晉三曾提出「台灣有事、日本有事」，隨著中國近年來擴張軍事力量，積極在台灣周遭海域軍演，且頻繁進入釣魚台海域，更加深日本對於西南諸島防禦的警覺心。對此，知名海事安全專家警告，中國計畫以鯨吞蠶食的方式，片面宣布與日本共同管轄釣魚台列嶼，強化其主權主張，試圖突破第一島鏈。

美籍日裔知名海事安全專家吉原俊井（Toshi Yoshihara）曾在台灣成長，先後在美國約翰霍普金斯大學攻讀碩士、在塔夫茨大學弗萊徹法律外交關係學院取得博士學位，並在美國海軍大學中國海洋究所擔任主任研究員長達10年以上，目前在美國華府智庫戰略與預算評估中心（CSBA）擔任資深研究員。

吉原俊井本月5日接受日媒《產經新聞》專訪時，針對釣魚台群島（日方稱尖閣諸島，屬沖繩縣石垣市）的狀況示警，認為中國加強突顯其在釣魚台海域的存在感，以此否定日本掌控該海域的正當性，並計畫片面宣布與日本共同管理釣魚台群島，其中將派遣偽裝成漁民的民兵登入釣魚台，提升美軍依《美日安保條約》介入釣魚台紛爭的難度。

▲中國海警船去年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

吉原俊井指出，中國海警局近年來積極派出武裝艦艇侵擾釣魚台海域，不僅進入日方所聲稱的領海長達92個小時，超過歷年來的紀錄，2024年進入被視為準領海的「毗連區」（contiguous zone）的天數更多達355天，顯示中國有計畫性地凸顯其存在感，向國際社會聲稱其對釣魚台海域管理的正當性。

吉原俊井向《產經新聞》透露研究成果。他指出，中國國家主席習近平曾於前年造訪中國海警局總部，命令強化中國在釣魚台的主權，於是中國海警局擴大進入釣魚台海域的艦艇規模，且明顯更加頻繁進入該片海域，以此改變國際社會的認知，建立其「駐留」、「巡邏」釣魚台海域的概念。

▲日本沖繩縣石垣市曾於2023年1月在尖閣諸島（釣魚台）海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

吉原俊井表示，「釣魚台為無人島，中國當局為了達到『實際控制』釣魚台的目標，便制定釣魚島登陸作戰計畫，派出人民解放軍海軍的民兵組織偽裝成漁民登島。中國此番操作，目的在於讓美國更難判定（偽裝成漁民的民兵登陸釣魚台）是否屬於『武力攻擊』。」

另外，吉原俊井也警告，中國加強對於釣魚台群島海域攻勢的同時，也計畫透過軍事演習和海上封鎖對台灣施壓，並在南海南沙群島的仁愛暗沙（第二托馬斯淺灘）擊退菲律賓船隻，透過奪取釣魚台群島來達到習近平政權實現海權擴張作戰的野心，突破西太平洋第一島鏈的封鎖。