全球國家智商排名公布　台灣差0.01分「輸1國」排第二

▲最新公布的2025全球國家智商排名榜單，台灣以些微差距小輸日本，拿下第二名。（示意圖，pixabay）



圖文／鏡週刊

台灣在國外知名粉絲專頁「unimaps.world」發布的「2025全球國家智商排名」中表現亮眼，竟拿下第二名，僅次於日本，令人意外的是，美國並未擠進前十名。

以統計和社會人文資訊聞名的粉絲專頁「unimaps.world」近期在Instagram分享最新的全球國家智商排行榜，這份榜單依據「世界人口綜述」（World Population Review）統計分析顯示，日本以平均智商106.48險勝台灣榮登榜首，台灣則以106.47的數值緊隨其後，僅以些微之差屈居亞軍，而新加坡則以105.89的智商穩居第三名。

粉專進一步闡述，智商（IQ）作為一種量化指標，旨在評估個體的認知能力，主要用於與大眾進行比較。IQ的評估依賴標準化測驗，分數100為平均值，比100高或低可顯示自己的認知能力相對於平均水平的差異。不過，粉專特別指出，此類數值的有效性始終受限於特定的測驗工具，科學界至今仍未確立一個普遍接受且毫無疑義的「智力」定義。

這份全球智商排名結果出乎大眾意料之外，尤其美國掉出前十名，且由亞洲國家領先歐美國家讓不少網友感到震驚與不解，紛紛驚呼「總結東亞人智商高」「聰明的亞洲人」「沒有美國！？好震驚」「好意外美國不是第一名」。

另外則有網友對以色列的排名感到懷疑，「以色列不應該是最聰明的嗎？」「以色列在哪裡？我有一個朋友，他是猶太人，非常聰明！」然而，部分酸民則不太相信榜單，譏諷「台灣人被詐騙金額都動搖國本了！還智商？」「智商第二，薪水最低，民不聊生」「我還是不太相信台灣人智商 XD」。

全球智商排行榜 第1名：日本（106.48） 第2名：台灣（106.47） 第3名：新加坡（105.89） 第4名：香港（105.37） 第5名：中國（105.37） 第6名：南韓（105.37） 第7名：白俄羅斯（101.6） 第8名：芬蘭（101.2） 第9名：列支敦斯登（101.07） 第10名：德國（100.74）

更多鏡週刊報導

賓士車主囂張「霸停」馬路中央下車買宵夜 警方開罰：別再貪方便！

7旬陸翁抖內女主播傾家蕩產 拾荒睡天橋也要供養女神：她們很辛苦

CIA文件解密！90年代蘇聯軍隊與外星人交戰 23名士兵慘變石像