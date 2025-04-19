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川普關稅開鍘進口車！　傳豐田擬在美生產新一代RAV4

▲▼2019年豐田RAV4。（圖／路透）

▲2019年豐田RAV4在美國展出。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

面對美國總統川普（Donald Trump）對進口汽車徵收25%關稅的政策，全球車廠無不積極調整產線，避免衝擊擴大。日系車廠龍頭豐田（Toyota）近日也傳出，正考慮將新一代熱銷休旅車RAV4轉移至美國肯塔基州生產，以因應需求成長及關稅風險。

據《路透社》引述三名知情人士指出，豐田原訂計畫是從日本與加拿大出口新款RAV4至美國，但如今內部也在評估是否改為在美國生產，主因是新車需求可能超出現有產能，若未提前因應恐導致供應吃緊。

其中兩名知情人士表示，若能將部分產量移至美國，不僅能避開川普政府對進口車的懲罰性關稅，也有助於降低因日圓匯率波動所帶來的成本壓力。雖然目前生產計畫尚未定案，但若最終拍板落地，美國新產線可能要等到2027年才會啟動。

新一代RAV4預計將於今年稍晚對外亮相，這將是自2019年推出第五代車型以來的首次大改款。知情人士透露，新車將率先在部分市場推出，之後再陸續登陸其他國家。不過，美國市場的上市時程仍未公布。

豐田雖未正面證實相關消息，但回應指出，公司持續檢討各地產能安排，以提供最佳客戶體驗並穩定雇用機會，對於市場揣測則不予評論。

RAV4去年以超過47.5萬輛的銷售成績，首度超越福特F-150，躍升為全美最暢銷車款，占豐田美國總銷量五分之一。豐田去年在美國總銷售230萬輛，其中近六成為當地製造，目前在美共有11座工廠，包含汽車與零件製造基地。

除了豐田之外，其他日系車廠也開始因應關稅調整生產策略。日產（Nissan）傳出未來三個月將削減在日生產、出口至美的車輛約1.3萬輛；本田（Honda）則決定把下一代Civic油電車的生產線從墨西哥移至美國印第安納州。

對於汽車業界紛紛因應，川普近日表示，可能會對汽車關稅政策做出部分調整，「因為車廠還需要一點時間準備。」

另一方面，日本貿易代表赤澤亮正日前也已赴華府與川普會談，雙方會後皆對談判進展表示樂觀，川普更直言取得了重大突破。

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